Nuria Marín se atreve a insinuar lo que hay tras la separación de Chenoa en ‘Socialité’

Omar Suárez daba la campanada este sábado en ‘Fiesta’ al asegurar que tenía una auténtica bomba. Tras cebarla durante la tarde, finalmente el ex-reportero de ‘Sálvame’ destapaba que Chenoa se ha separado de su marido Miguel Sánchez Encinas. Este domingo, ‘Socialité’ ha querido indagar más en esta ruptura con Nuria Marín.

Así, ‘Socialité’ recordaba todo lo que se dijo en ‘Fiesta’ sobre la ruptura de Chenoa y además se hacía eco de los motivos que ha dado la revista ¡Hola! sobre esta separación. «Parece que el éxito profesional es incompatible con el amor», aseveraba Nuria Marín después de recordar como una vez más Chenoa había vivido una nueva ruptura sentimental.

Sin embargo, antes de emitir las declaraciones de algunos compañeros de ‘OT 1’ sobre esta ruptura de Chenoa y las incendiarias palabras de su padre biológico; Nuria Marín se atrevía a soltar que es curioso que pese a que parece que la ruptura entre la cantante y su marido ya se hizo efectiva hace tiempo salga ahora a la luz cuando ella tiene muchos compromisos profesionales.

Y es que según la revista ¡Hola! hace aproximadamente tres meses que Chenoa y su marido ya no viven juntos. «Según la revista de cabecera de ella llevarían tres meses separados», advertía Miguel Ángel Rech. Por ello, a Nuria Marín y al reportero de ‘Socialité‘ les ha llamado mucho la atención que la ruptura se haya filtrado ahora si ya llevan meses sin convivir juntos.

Nuria Marín insinúa que la ruptura de Chenoa podría que ver con el estreno de ‘OT 2023’

«A ver, también podemos verlo por el lado bueno. Al final, esto pone a Chenoa en la picota, la pone de actualidad. Todo el mundo está hablando de esta ruptura y ahora ella va a sacar disco, como me apunta Javier de Hoyos. Además, se va a estrenar como presentadora. Todo engagement es bueno», soltaba la presentadora en el programa de Telecinco.

Y es que Chenoa está a punto de debutar como presentadora de ‘OT 2023’ en Amazon Prime Video. De hecho, tal y como señalaba Miguel Ángel Rech, el próximo miércoles 15 de noviembre es la rueda de prensa del programa. «Tendremos a Chenoa hablando porque tendrá la presentación de su nuevo proyecto. Si el miércoles no da su versión en su revista, tendremos alguna declaración suya», le apuntaba el reportero a Nuria Marín.

«A ver, Miguel Ángel, perdóname. Me gustaría decir una cosa. No quiero decir que sea así, pero sí me llama la atención que no se había filtrado nada, a pesar de llevar meses viviendo en diferentes casas. Además, a Chenoa siempre se la recuerda por una cosa u otra. La semana pasada, volvía a recordarse la ruptura con David Bisbal», le cortaba la presentadora.

«Me sorprende que esto no se haya sabido hasta ahora, justamente que tiene tantas cosas pendientes a nivel profesional. Ahí lo dejo, como reflexión, simplemente», terminaba diciendo Nuria Marín insinuando que la filtración de la ruptura podría ser interesada ahora de cara a la promoción de ‘OT 2023’. «No sé si habría algún interés en que esta información saliese justo la semana de antes de la presentación de su nuevo proyecto«, concluía el reportero.