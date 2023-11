La verdadera razón detrás de la entrevista que Ángel Cristo ha dado en Telecinco

‘¡De viernes!’ se estrenó el pasado viernes en Telecinco con un invitado bomba: Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey concedió una polémica entrevista en la que dejó muy mal parada tanto a su madre como a su hermana, Sofía Cristo.

Los motivos que le habrían llevado a dar este paso y destapar algunos de los grandes secretos de su familia no estaban del todo claros, hasta ahora. Y es que este sábado 25 de noviembre, Omar Suárez ha desvelado en ‘Fiesta’ la verdadera razón por la que Ángel Cristo ha decidido romper su silencio.

El periodista ha hablado con una persona muy cercana al entorno del hijo de Bárbara Rey. En concreto con una amiga íntima, quien le ha desvelado el motivo por el que Ángel Cristo ha tomado la decisión de hablar. «Hay dos motivos, un motivo económico y uno emocional. Ángel tiene una situación complicada con su hija, tiene problemas económicos y le pide ayuda en varias ocasiones a Bárbara. Él sabe que Bárbara tiene posibilidad de ayudarle económicamente y emocionalmente. Pero él siente y vive que no recibe ese apoyo por parte de su madre», ha explicado Omar Suárez.

La amenaza de Ángel Cristo a su madre, Bárbara Rey

«Él dice que siempre se ha sentido de segundas, su madre y su hermana siempre han tenido una relación cercana y él nunca ha sentido ese apoyo. Él ha pasado momentos de depresión y no ha sentido esa cercanía. En agosto de este verano me dicen que él mismo le pide ayuda a Bárbara y una vez más, Bárbara no le ayuda», continúa explicando el colaborador de ‘Fiesta’.

Tras estas palabras de Omar Suárez, Luis Rollán, íntimo amigo de Sofía Cristo, ha dado a conocer la versión de Bárbara Rey ante esta difícil situación: «Son cosas que he vivido. Hace dos meses estaba en Marbella en casa de Bárbara y recibió una llamada muy insistente de Ángel. Ángel llama veintitantas veces a su madre y la última tenía puesto el manos libres».

Según Luis Rollán, en dicha conversación escuchó como la vedette le reprochaba a su hijo que ya le había dado dinero «muchas veces». Acto seguido, Ángel Cristo le espetó a su madre: «Entonces tendré que hacer algo que te va a disgustar mucho. Mamá, voy a hablar. Si no me das ese dinero, voy a hablar».