‘La Moderna’: Avance semanal del 20 al 24 de noviembre con dos nuevas detenciones

‘Salón de té La Moderna‘ sigue intentando hacerse un hueco en las sobremesas de La 1 haciendo tándem con ‘La Promesa’ y compitiendo contra ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ en Antena 3.

Tras sufrir un breve parón el pasado miércoles por la sesión de investidura, TVE ofrecerá cinco nuevos capítulos de la ficción basada en la novela ‘Tea rooms’ de Luisa Carnes esta semana.

Lo hará después de que ‘La Moderna’ viviera la semana pasada el asesinato de don Jaime, el personaje interpretado por José Luis García Pérez. Doña Carla sigue ingresada en el hospital fingiendo estar muy herida, Íñigo busca ayudarla mientras sigue atendiendo los negocios de Jaime.

Pero los mayores afectados del ataque son Raimundo y Emilio. El primero ha sido detenido acusado del asesinato de don Jaime, y el segundo está en busca y captura por la misma razón. Algo que también terminará alterando la vida de los Garcés pues Pablo también está en el punto de mira por haber participado junto a los hermanos Peña en el intento de robo del cine en el mismo instante en el que atacaban a don Jaime.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 20 al 24 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 39 de ‘La Moderna’ – Lunes 20 de noviembre

Tras la detención de Raimundo le toca ahora el turno a su hermano Emilio. Lo que ellos no saben es que se les acusa de ser los autores materiales del asesinato de Jaime Morcuende. Al lado de semejante noticia, que Pietro finalmente gane el concurso del mejor pastel de grosella a Esperanza, o que Laurita le termine perdonando a Fernando Collado, es algo que se queda en agua de borrajas. No así el tema de Antonia con la supuesta hija de su Ramón, que tras no poder conseguir el dinero que la amante de su marido tendrá que seguir viendo a Pilar Valladares.

Otro problema tendrán que afrontar Trini y Miguel cuando vean cómo la celebración de su aniversario no se ve truncado una vez, sino dos por las llegadas de primero Elías y Cañete al Madrid Cabaret, y después de Teresa con sus amigas.

Capítulo 40 de ‘La Moderna’ – Martes 21 de noviembre

Trini tendrá que vivir las consecuencias de compartir a Miguel con Teresa en la noche de aniversario. Además, la encargada del salón de té estará tan contenta por lo sucedido que se atreverá a proponerle a Miguel que se apunten juntos a clase de baile. La ilusión de Laurita de ir al cine con Fernando Collado contrastará con la sensación que producirá la llegada de Amelia, la esposa del galán del cine.

Mientras tanto, veremos como Antonia pasa un mal momento al ver cómo el préstamo que le ha procurado don Fermín, no es suficiente para ayudar a Pilar. Al parecer, la amante de Ramón necesita una cuantía mayor para recuperar a su hija. Tras la confesión de Luisa, Matilde y ella se preocuparán por Pablo. Las detenciones de Raimundo y Emilio solo les ponen sobre aviso de lo que puede pasarle a su hermano y ambas estarán alerta e intentarán protegerlo a toda costa.

Capítulo 41 de ‘La Moderna’ – Miércoles 22 de noviembre

La detención de Pablo dejará a la familia Garcés marcada, y no es para menos, ya que, pese a que se declare inocente, sobre él pesa la acusación de un testigo que lo involucra en los hechos. Por ello, la familia sufrirá el duro golpe de la prensa amarilla de Evaristo Senabre. Matilde intentará conseguir la ayuda de Íñigo, pero no obtendrá respuesta, como Laurita con Fernando Collado.

Si Miguel y Trini están cabreados, más lo están Cañete y Teresa tras una fuerte discusión, y quien sabe, igual los que se pelean se desean. Aunque si la noticia de Pablo es impactante para la familia Garcés, también lo será para Antonia conocer a la hija de Ramón y Pilar Valladares.

Capítulo 42 – Jueves 23 de noviembre

La vuelta de Matilde Garcés a trabajar en ‘La Moderna’ le supondrá un problema a don Fermín, puesto que empieza a dudar de si despedirla o no. Al fin y al cabo, los constantes ataques y artículos de Evaristo Senabre sobre la familia Garcés, y en particular de la figura de Matilde, están haciendo que algunos clientes muestren públicamente su rechazo a acudir al salón de té. Desde luego, este no es un asunto del que la gente se vaya a olvidar rápido, y prueba de ello puede ser la pintada que se encontrarán los hermanos Peña en la puerta de su casa.

Mientras los ánimos en el Salón de té siguen un tanto a flor de piel, Cañete y Teresa parecen no arreglarse. Ese no será el único problema, ya que Antonia no conseguirá el dinero que le reclama Pilar; Laurita y Fernando tendrán otra cita, y además, Elías acudirá a casa de Trini donde se encontrará nada más y nada menos que con Miguel.

Capítulo 43 – Viernes 24 de noviembre

El periodista Evaristo Senabre propone a la familia Garcés entrevistarlos para que así sean ellos de primera mano, los que de su versión sobre lo sucedido con Pablo. A pesar de las quejas, Matilde conservará su puesto en ‘La Moderna’, gracias en parte al fuerte apoyo que le han brindado sus compañeras. Sin embargo, su amado Íñigo se enterará de la muerte de la hermana de Aguirre, y podría ser la forma de que pudiera salir éste de su escondite. Mientras a su vez le informarán de que de manera oficial se hace cargo como dueño del Madrid Cabaret, y doña Carla se hará con el resto de las propiedades de don Jaime.

A la par, Cañete está cansado de esperar por Trini y cree que es el momento de dejarla olvidar. Entre tanto, Teresa no quiere ver como Laurita inicia una relación con Fernando Collado, de la misma manera que Marta no querrá que sus excompañeras en el Salón se enteren de que anda mendigando.