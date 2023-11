José Luis García-Pérez revela lo que hay tras su adiós de ‘La Moderna’: «No el que me gustaría…»

Los fans de ‘La Moderna’ han vivido este martes un capítulo trepidante que comenzaba con un asesinato. Después de que TVE avanzara hace unos días que uno de sus personajes protagonistas sería asesinado, por fin este martes se ha descubierto de quién se trataba. Con esta muerte, la serie pierde a uno de sus actores más reconocidos, José Luis García-Pérez.

Don Jaime se encontraba hablando por teléfono con Íñigo mientras alguien llega a la oficina y le golpea por detrás. Un golpe que hace que el empresario caiga al suelo. Tras ver que algo le ha pasado a su jefe, el personaje interpretado por Almagro San Miguel va en su búsqueda y a su llegada se encuentra a su jefe y a su mujer, doña Carla tirados en el suelo.

Finalmente, descubrimos que don Jaime está muerto y que doña Carla está herida de gravedad. ¿Pero quién está detrás del ataque al personaje interpretado por José Luis García-Pérez? Para ello habrá que seguir esperando a próximos capítulos de ‘La Moderna’ en TVE. Por lo pronto, la serie sufrirá un parón en su emisión este miércoles con motivo del debate de investidura de Pedro Sánchez.

José Luis García-Pérez dice adiós a ‘La Moderna’

Lo que está claro con el asesinato de don Jaime es que ‘La Moderna‘ se despide de uno de sus actores protagonistas. Así, José Luis García Pérez no ha dudado en lanzar un mensaje de despedida a través de su cuenta de «X». En él, el actor al que hemos podido ver también en ‘Las noches de Tefía’ y ‘Honor’ da las gracias tanto a Boomerang TV como a TVE por la oportunidad.

«Ha sido un placer componer a este hombre bueno, honrado y lleno de amor llamado Don Jaime. Ha sido un placer trabajar con semejante elenco lleno de actores y actrices de talento y constancia admirable. Y ha sido un placer trabajar para @grupoboomerang», empieza diciendo en uno de sus tuits.

«Y por supuesto, volver a TVE donde tan buenos tiempos he pasado. Gracias a cada persona del equipo técnico y artístico de ‘La Moderna’. Ojalá que sigan visitando cada tarde las casas de su público. Pero todo tiene un final, y el mío llegó hoy», añade antes de anunciar que tiene nuevos proyectos por delante.

Ha sido un placer componer a este hombre bueno, honrado y lleno de amor llamado Don Jaime. Ha sido un placer trabajar con semejante elenco lleno de actores y actrices de talento y constancia admirable. Ha sido un placer trabajar para @grupoboomerang ABRO HILO — José L. García-Pérez 🇪🇸 (@JLGARCIA_PEREZ) November 14, 2023

y por supuesto volver a @rtve @RTVEComunicacio donde tan buenos tiempos he pasado. Gracias a cada persona del equipo técnico y artístico de @LaModerna_tve Ojalá que sigan visitando cada tarde las casas de su público. Pero todo tiene un final, y el mío llegó hoy — José L. García-Pérez 🇪🇸 (@JLGARCIA_PEREZ) November 14, 2023

Por qué el final de don Jaime no es el que le gustaría

Asimismo, en una entrevista para la web de TVE, José Luis García-Pérez cuenta que fue lo que le atrajo del personaje para fichar por ‘La Moderna’. «Era muy interesante trabajar como actor en creerte lo que te está diciendo todo el mundo que te está engañando. Es mucho más fácil la suspicacia, sobre todo porque sabes lo que le pasa al personaje que tienes enfrente», cuenta.

Además, el actor explica algo que hasta ahora se desconocía. Y es que cuando le hablaron del personaje ya le contaron que tendría poco recorrido. Algo que ayudó a que lo aceptara pues tenía otros compromisos. «Me llamaron de Boomerang y cuando me contaron el proyecto me pareció muy apetecible. Sabía cuál era el final. Y tenía que ser así porque la misma semana del último día de trabajo yo ya tenía los ensayos de mi gira«, asevera.

Sobre lo que tiene en común con Don Jaime reconoce que «es una persona noble en sus intereses profesionales, ama a las personas que ama». Por último, sobre si le ha gustado el final que se le ha dado a su personaje, José Luis García-Pérez no lo duda: «Tengo el final que sabía que iba a ocurrir, pero no el que me gustaría. Evidentemente me quedo sin la venganza de don Jaime, pero siempre puede llegar su hermano gemelo», sentencia.