‘La Moderna’: Avance semanal del 13 al 17 de noviembre con un asesinato que lo cambiará todo

‘Salón de té La Moderna‘ sigue intentando hacerse un hueco en las sobremesas de La 1 haciendo tándem con ‘La Promesa’ y compitiendo contra ‘Amar es para siempre’ y ‘Pecado original’ en Antena 3.

Mientras ‘La Promesa’ y ‘4 estrellas’ sufrirán un parón en su emisión esta semana, ‘La Moderna’ se mantendrá en su horario habitual de lunes a viernes para tratar de seguir afianzando a su audiencia en la sobremesa.

‘La Moderna’ encara una semana decisiva en TVE con un macabro asesinato de un personaje principal que terminará afectando a la vida del resto de personajes y dará un giro radical en sus tramas.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 13 al 17 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 35 de ‘La Moderna’ – Lunes 13 de noviembre

Doña Carla en ‘La Moderna’.

Jaime Morcuende por fin se ha quitado la venda de los ojos. Una llamada del director de su banco hará que salten todas las alarmas: su esposa Carla le ha estado engañando, con su embarazo y con el dinero que ha sustraído de su cuenta durante meses. No será la única mentira que descubrirá, pues al fin conocerá la verdad sobre la familia del hombre al que atropelló y no dudará en ir a la corrala para encontrar a las verdaderas Rosario y Matilde.

Mientras tanto, Laurita se dará cuenta de que Fernando Collado ha se ha burlado de ella al engañarla solo para presumir y ganarle la apuesta a sus amigos actores. Antonia todavía tendrá que escuchar la mayor confesión de Pilar, y no es solo que ella y Ramón tuviesen una relación, sino que de ella surgió una hija. Y por si fuera poco, en las galerías se vivirá un momento de tensión, ya que los hermanos Peña intentarán atracar el cine de la galería, mientras Íñigo recibe una extraña llamada de don Jaime.

Capítulo 36 de ‘La Moderna’ – Martes 14 de noviembre

¡Don Jaime ha sufrido un ataque en su despacho! La última llamada que le hizo a Íñigo alertó a éste que salió corriendo para ver qué le había ocurrido. Además, doña Carla también ha quedado herida de gravedad a causa de lo que parece que fue un robo fallido. Esta noticia no dejará indiferente a nadie y marcará al resto de negocios y personal de la galería. A su vez, la noche anterior también se llevó a cabo otro intento de robo en el cine, liderado por los hermanos Peña y Pablo. Algo que no le gustará nada a Luisa, llevándola a enfrentarse con los dos hermanos a los que acusa de haber arrastrado al suyo al lado oscuro.

Teresa intentará darle algo de espacio a Miguel, pero sus esfuerzos serán en vano cuando aparezcan sus amigas de la infancia y quiera presumir de él delante de sus amigas. Por otro lado, Laurita seguirá enfadada con Fernando Collado por lo sucedido en su cita, él intentará disculparse pero sin mucho éxito. Afortunadamente, doña Carla despierta en el hospital e Íñigo le cuentalo sucedido con don Jaime.

Capítulo 37 de ‘La Moderna’ – Miércoles 15 de noviembre

Comienza la investigación para esclarecer lo sucedido en torno al ataque de don Jaime. El inspector Ocampos acude hasta la habitación del hospital donde se encuentra doña Carla, para hacerle una serie de preguntas en torno a lo ocurrido. Y es curioso porque se empieza a rumorear que el atraco al cine y el asesinato podrían estar relacionados.

Una noticia que por seguro no le hará mucha gracia a Pablo, que ve cómo empieza a temer por su libertad. Uno de los primeros en ser interrogado será Íñigo, algo lógico si se tiene en cuenta la relación que mantenía con don Jaime, y que además fue la última persona en hablar con él. En otro orden de cosas, Laurita y Fernando Collado siguen al gato y al ratón como Teresa con Miguel; y Esperanza organiza un concurso de repostería contra Pietro en La Moderna.

Capítulo 38 – Jueves 16 de noviembre

Rosario, como buena madre que es, empieza a darse cuenta de que su hijo Pablo se está distanciando de Raimundo. Y a la par que ella comienza con sus pesquisas por ese lado, el inspector Ocampos continúa con las suyas interrogando acerca del asesinato de Jaime Morcuende. Mientras el curso de la investigación prosigue, doña Carla le sugiere a Íñigo que se haga de momento con los negocios de don Jaime. Como último servicio, La Moderna le hará un acto homenaje.

La Moderna sufrirá un pequeño revuelo al ver las primeras detenciones por el asesinato cuando doña Carla identifique a Raimundo y Emilio, y asegura que había una tercera persona con ellos. Al lado de esto, los problemas financieros de Antonia o el concurso del mejor pastel de grosella entre Esperanza y Pietro parece algo menor.

Capítulo 39 – Viernes 17 de noviembre

Tras la detención de Raimundo le toca ahora el turno a su hermano Emilio. Lo que ellos no saben es que se les acusa de ser los autores materiales de un asesinato. Al lado de semejante noticia, que Pietro finalmente gane el concurso del mejor pastel de grosella a Esperanza, o que Laurita le termine perdonando a Fernando Collado, es algo que se queda en agua de borrajas. No así el tema de Antonia con la supuesta hija de su Ramón, que tras no poder conseguir el dinero que la amante de su marido tendrá que seguir viendo a Pilar Valladares.

Otro problema tendrán que afrontar Trini y Miguel cuando vean cómo la celebración de su aniversario no se ve truncado una vez, sino dos por las llegadas de primero Elías y Cañete al Madrid Cabaret, y después de Teresa con sus amigas.