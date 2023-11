José Cabrera pierde los papeles ante Iker Jiménez en directo: «No me sale de los cojones»

El doctor José Cabrera, colaborador habitual de ‘Horizonte’, ha perdido los papeles como nunca antes este jueves 16 de noviembre. El programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro analizó los detalles del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas que permitió la relección de este como presidente del Gobierno

Junts y ERC, los dos partidos independentistas catalanes, han exigido una ley de amnistía que está resultando ser muy polémica. Además, se contempla la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña. Durante el programa, José Cabrera se mostró muy enfadado con el pacto. Hasta el punto de acabar lanzando graves improperios.

«Es la primera vez en la democracia española, que es joven y tierna, que los que deciden son una minoría. Y la minoría está compuesta de delincuentes, independentistas y radicales», lamentó el doctor. Por otro lado, dice no entender «cómo va a ser posible encajar una ley de amnistía en una Unión Europea en la que están prohibidos los indultos generales».

José Cabrera, contra la condonación de la deuda: «¡No me sale de los cojones!»

Pero el fragmento de su intervención que se ha viralizado en las redes sociales fue el que se produjo a continuación. «Dice que se va si no habla», advirtió Iker Jiménez antes de dar la palabra a su colaborador. En ese momento, José Cabrera, mirando a cámara, terminó explotando. «Señores, yo no estoy dispuesto a pagar con mis impuestos los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña ¡porque no me sale de los cojones!», sentenció.

«Segundo, no quiero que esta ley de rondón se lleve el tema de Pujol. Porque ha sido el mayor saqueo de la democracia», añadió José Cabrera, enfurecido. Y es que su mayor temor es que la ley de amnistía pudiera beneficiar al considerado uno de los casos de corrupción más sonados de la comunidad autónoma.

Recientemente, Iker Jiménez también estuvo en el ojo del huracán. El motivo fue precisamente por su presencia en una de las manifestaciones contra la amnistía que se están llevando a cabo en Ferraz. El comunicador justificó su presencia en las protestas dejando claro que era para cubrir la información para su programa de YouTube, ‘La estirpe de los libres’.