Jorge Cadaval es expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ y ojo a su recado final a Laura Londoño

Tras la nueva expulsión de Miguel Diosdado después de haber sido repescado dos semanas antes, ‘MasterChef Celebrity 8’ ha vivido este jueves su novena gala en TVE que ha estado marcada por la prueba de la puja completamente renovada, una prueba de exteriores en Málaga con la participación de Antonio Banderas y una nueva eliminación.

En el primer reto de la noche, los concursantes se encontraban con unos frigoríficos. Cada uno de ellos tenía diferentes alimentos dentro y cada uno de ellos tenían un tiempo de salida muy diverso. Para conseguirlos, cada uno tenía que pujar por dicho frigorífico. Después de que cada uno tuviera su nevera, cada aspirante tenía que cocinar un plato libre con el tiempo que tenía con los ingredientes que tenía dentro de su frigorífico. Eso sí tenía que ser un plato de alta cocina.

Era un reto en el que tenían que darlo todo pues el ganador se llevaría los 4.000 euros para una ONG y además se llevaría el delantal dorado que le otorgaba la inmunidad durante el programa de ‘MasterChef Celebrity’ este jueves. Además los encargados de probar sus platos eran algunos de sus mejores amigos.

Casi todos los invitados coincidían en que el mejor plato era el de Laura Londoño. La colombiana se llevaba ocho votos frente a los cuatro votos de Jorge Cadaval, los tres votos de Álvaro Muñoz Escassi y los dos votos que obtenían Blanca Romero, Daniel Illescas y Jesulín de Ubrique. Algo en lo que estaban de acuerdo los jueces que reprochaban a todos su trabajo y solo salvaban a la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’.

Gran enfrentamiento entre Laura Londoño y el equipo azul

Y como la mejor de la primera prueba, Laura Londoño recibía el difícil encargo de la doble capitanía en la prueba por equipos. En esta ocasión, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 8’ viajaban hasta La Pérgola del Mediterráneo, en la azotea del Real Club Mediterráneo de Málaga. Un reto en el que el programa recibía la visita de Antonio Banderas.

Una doble capitanía que de nuevo se convertía en un duro reto después de que el equipo azul se quejara de que la capitana estaba más con el equipo rojo. De hecho, Laura Londoño decidía sacar antes el primer plato del equipo rojo pese a que el primero en salir tenía que haber sido el del azul. Algo que hacía que Daniel, Jorge Cadaval y Blanca Romero se enfrentaran a su capitana por su actitud con ellos.

No obstante, el equipo rojo también sufría algún que otro problema con el postre y decidían reconvertirlo pasando del crumble que incluía el postre original que tenían que replicar. «Pues nada equipo rojo pintaba bien la cosa, pero al final la hemos cagado», les decía Jordi Cruz.

La gran sorpresa llegaba en la valoración cuando los jueces les anunciaban que en esta ocasión ninguno de los equipos ganaba la prueba por equipos. Así, todos regresarían a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity’ con el delantal negro. Todo provocaba una gran tensión entre Laura Londoño y Jorge Cadaval.

¿A vosotros también os ha sorprendido esta decisión? Equipo rojo y azul directos a la prueba de eliminación…#MCCelebrity ⭕️https://t.co/lfLLychuhw pic.twitter.com/RFMe4dRuEA — La 1 (@La1_tve) November 3, 2023

Llegan los duelos a la prueba de eliminación

De vuelta a las cocinas, Laura Londoño tenía el privilegio de salvar a uno de sus compañeros y optaba por elegir a Blanca Romero. Mientras que el resto se enfrentarían a una de las pruebas de eliminación más míticas del talent show: los duelos.

La primera en cocinar era Toñi Moreno que escogía una de las campanas y se encontraba con que tenía que hacer crema catalana. La presentadora optaba por enfrentarse a Daniel Illescas al considerar que le podía ganar al estar al mismo nivel. Y no estaba desencaminada pues el modelo e influencer la liaba y no sacaba adelante el plato.

Después Dani tenía que hacer lionesas con nata y decidía batirse en duelo con Jesulín de Ubrique. Y pese a que las de Jesulín tenían sus errores el torero era el mejor de la prueba y conseguía subir a la galería. De ese modo, Daniel se enfrentaba a un tercer duelo en el que tendría que elaborar buñuelos de viento y no dudaba al elegir a Álvaro Muñoz Escassi. Y por fin, a la tercera fue la vencida y Daniel conseguía salvarse al hacer unos muy buenos buñuelos.

Jorge Cadaval, décimo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 8’

De ese modo, Álvaro Muñoz Escassi y Jorge Cadaval se enfrentaban al último duelo de la noche en el que tendrían que elaborar un suflé de limón. Y durante todo el cocinado se veía al humorista completamente perdido. Pero el ex-jinete trataba de ayudarle en todo momento y le daba indicaciones para que su compañero se viniera arriba.

Tras probar los dos platos, los jueces felicitaban a ambos. «Ha sido emocionante veros luchar en este duelo como dos caballeros y haciendo gala de la deportividad y compañerismo que os ha caracterizado en todo el programa aun sabiendo que solo uno podía vencer», les aplaudía Samantha Vallejo-Nágera. No obstante, los jueces elegían a Álvaro como el mejor de los dos y por ende, Jorge Cadaval se convertía en el décimo expulsado.

Su marcha hacía que todos sus compañeros rompieran a llorar, incluida Laura Londoño, que se arrepentía del desencuentro que tuvieron en la prueba de exteriores. «Con Laura le he dicho que no me parecía bien su doble capitanía, pero yo con Laura no tengo ningún problema ni nada», confesaba el cómico. Mientras la colombiana estaba rota.

«El malentendido que tuvimos si me pesa porque es muy lindo y lo quiero mucho», aseveraba ella. «Me duele porque de verdad lo quiero un montón, he vivido un montón de momentos bonitos con él y me da pena que se marche así», añadía Londoño.