Medio público cancela a Laura Londoño por lo visto en ‘MasterChef Celebrity’: «Se me ha caído»

Momento de muchísima tensión el que se ha vivido este jueves en la prueba de exteriores de ‘MasterChef Celebrity 8‘ en Málaga. Y es que después de haber sido la mejor de la primera prueba, Laura Londoño tenía que ejercer la temida doble capitanía. Y el cargo le venía grande a la colombiana que acababa enfrentada a algunos de sus compañeros como Jorge Cadaval y Daniel Illescas.

Y es que durante el cocinado, el equipo azul formado por Jorge Cadaval, Daniel Illescas y Blanca Romero se quejaba de que Laura Londoño estaba más con el equipo rojo. Por si fuera poco, como no llegaban a presentar el primer plato, Laura optaba por adelantar el primer plato del equipo rojo.

Pero lo peor llegaba en el momento de la valoración de los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ pues Jorge Cadaval no soportaba la actitud de su capitana y se enzarzaban entre ellos generando posiblemente el momento más polémico de toda la edición.

Cuando Jordi Cruz le preguntaba a Laura Londoño si consideraba que había repartido bien su tiempo o había estado más tiempo con alguno de los equipos, la colombiana era sincera al responder que creía que había estado más con el equipo rojo. «Estuve más con el rojo por el postre porque Toñi era la que más trabajo tenía», confesaba ella.

Por su parte, Jorge Cadaval no se cortaba al decir que «ha estado más tiempo con el rojo y le ha dado más explicaciones al equipo rojo». No obstante, Laura Londoño defendía que había emplatado casi todos los platos azules mientras que del rojo solo había emplatado el postre. «Al final vino a emplatar claro que sí», soltaba el cómico.

"Ha sido una tremenda experiencia, con un nivel de exigencia muy alto"#MCCelebrity pic.twitter.com/Yv5NwTEtId — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2023

Jorge Cadaval, muy enfadado por los comentarios de Laura

Era justo cuando Laura Londoño se atrevía a enfrentarse con su compañero. «Yo creo que hoy tus gafas están un poco rotas«, le espetaba la actriz. «Y yo creo que tú también tiene la vista un poco… y tu percepción está cortita«, le replicaba Jorge Cadaval, que después se quejaba de que su compañera le había faltado el respeto al hablar de lo de sus «gafas» cuando él no le había dicho nada.

«El equipo azul es el único que me ha tenido en exclusiva los primeros 15 minutos. Que tú no me hayas escuchado, que se te haya olvidado lo que te he dicho es distinto. Es tu percepción, no es la realidad. Si tú quieres que te escuchen tu también deberías escuchar«, le reprochaba Laura a su compañero.

Después de que Pepe Rodríguez le reprochara a Laura su trabajo como capitana, la actriz volvía a atacar al equipo azul con un golpe bajo. «Yo he visto actitudes de cosas que estaban retrasando el trabajo en equipo, no sé agilidad y ganas de que las cosas salgan. Es un tema de equipo», soltaba Londoño enzarzándose en ese momento con Daniel Illescas.

Tras ello, Jorge Cadaval reconocía que él había estado mal en el cocinado. «Yo he fallado y reconozco mi fallo», aseguraba el humorista. «Hemos fallado todos y asumimos la responsabilidad porque somos un equipo», apostillaba por su parte Daniel Illescas.

Antes de marcharse, el jurado le pedía a Laura Londoño que fuera ella quien les diera los delantales negros a sus compañeros. La colombiana le pedía disculpas a todos salvo a Jorge Cadaval y Daniel Illescas. «Yo siento que ella no lo lamente con Dani y conmigo porque en el fondo nos quiere mucho», soltaba Jorge. «Los quiero mucho pero no lo lamento», sentenciaba ella. Luego en el confesionario, Jorge reconocía que «yo he tenido una relación maravillosa con Laura hasta hoy».

El jurado decidió que ningún equipo merecía ganar y que todos fueran a eliminación. ¿Qué te parece la decisión? #MCCelebrity pic.twitter.com/4lwr5u7rQn — MasterChef (@MasterChef_es) November 3, 2023

Después en las cocinas, Laura Londoño volvía a demostrar que no sentía nada hacia Jorge y Daniel. «Los quiero pero no lo lamento», aseveraba ella. «Me gustó que él usó una palabra que era que era su percepción, no significa que fuera la realidad. No era mi intención ofenderlo, pero si sucedió así no fue responsabilidad mía», remarcaba la colombiana. «Yo no le falté el respeto y solo le hice una crítica, imagino que no lo llevará bien», replicaba Jorge.

El público, muy decepcionado con Laura Londoño

La actitud prepotente de Laura Londoño y la soberbia con la que se ha dirigido a Jorge Cadaval y a Daniel Illescas no ha gustado nada a la audiencia. Así, han sido muchos los espectadores de ‘MasterChef Celebrity’ que han expresado su decepción con la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’.

Laura prepotente…no acepta las criticas…dice ayuda a toñi…y se quemo todo….#MCCelebrity — antonia castillo (@AntoniaPlay) November 3, 2023

Me da mucha pena, pero Laura se me ha caído hoy #MCCelebrity — Ana (@anarcnt) November 3, 2023

A Laura tendrían que quitarle el delantal y mandarla a eliminación por hacer un desastre de capitanía, por tener cero capacidad autocrítica y por la soberbia que lleva por bandera #MCCelebrity — Nesi (@Ineeessss) November 3, 2023

laura que prepotencia, se me ha caído completamente #MCCelebrity — arturo del rio (@Arturodelriog) November 3, 2023

Ostras, Laura. Qué decepción! Qué faltona con Jorge. Se me ha caído al subsuelo. #MCCelebrity — Opinóloga de todo, experta de nada (@Cristin40259847) November 3, 2023

La soberbia que está demostrando hoy Laura no me la esperaba. Es de las mejor cocinan, con diferencia, pero como dice Jorge, no lleva bien las críticas #MCCelebrity — Grace (@xanarojilla) November 3, 2023

Laura debería hacer autocrítica, no ha dirigido, ha ordenado, no ha escuchado, ha hablado por encima de todos con una prepotencia tremenda. Muy desagradable, cero humildad. Al equipo azul lo ha menospreciado. #MCCelebrity — A.M.V.G (@AVAT10) November 2, 2023

Laura sacando la patita y quitándose la máscara.

Te me has caído, chica. Vaya decepción.

Hay que aprender a hacer autocrítica.#MCCelebrity — Ana 🦂 (@Anita_escorpio) November 2, 2023

la manera de darle el delantal a Jorge ha sido de muy mala educación por parte de Laura. #mcCelebrity — Logicando (@Logicando1) November 3, 2023

Laura me gusta mucho cómo cocina y ella en general, pero hoy no ha estado bien ni ha sido justa. Y Jorge igual ha pecado de brusco pero ha dicho verdades absolutas, y lo a gusto que se ha quedado 🤣🤣#MCCelebrity — Grace (@xanarojilla) November 3, 2023

Que bordeee Laura con Jorge, con lo buena persona que es #MCCelebrity — antonia castillo (@AntoniaPlay) November 3, 2023

Se ha notado la clase de persona que es Laura, ojala la semana que viene la echen #MCCelebrity — Saris19 (@Saris191) November 3, 2023

No entiendo la actitud de Laura, hay que tener humildad, autocritica y ser mejor persona que va de buena pero no.lo es. Para ser buen cocinero antes hay que ser buena persona. Ojalá no llegue a la final #MCCelebrity — Silvia (@sanjuanista11) November 3, 2023