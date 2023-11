Joaquín Prat impugna frente a la dirección lo que se ha emitido en ‘Vamos a ver’ este jueves

Joaquín Prat no se ha cortado este jueves a la hora de manifestar sus discrepancias con el equipo de ‘Vamos a ver más’, el programa que conduce junto a Adriana Dorronsoro en las sobremesas de Telecinco de lunes a viernes.

Ha ocurrido cuando se han emitido unas imágenes de Victoria Federica con su «amigo» Álex Recort en la noche madrileña. El magacín las ha vendido como primicia y ha planteado a los colaboradores qué hay realmente entre la hija de la infanta Elena y el modelo, un joven catalán de 24 años de edad.

Sin embargo, cuando se estaba mostrando el vídeo montado y locutado por una redactora de ‘Vamos a ver‘, se ha cortado de forma abrupta y no se ha podido emitir íntegramente como así estaba previsto en escaleta. Además, Joaquín Prat ha expresado su oposición con el enfoque que se le estaba dando a la noticia o, más bien, a la no noticia.

«Lo que no parece es lo que es. El chaval es un auténtico caballero de los de antes, de los que retira la silla para que se siente su acompañante, de los que te abre la puerta del coche y de los que, como hemos visto, te coloca el abrigo cuando sales del local. No quedan ya de estos», ha esgrimido inicialmente.

Para acto seguido dirigirse a la dirección de ‘Vamos a ver’ y dar ese tirón de orejas a los compañeros. «Lo digo completamente en serio, las imágenes las habéis puesto como si fuese algo picante y lo único que hace es ser un caballero», ha sentenciado Joaquín Prat en directo y ante los espectadores.

«Hay rumores de que puede existir algo más y que ha habido viajes en los que se les ha visto juntos», ha apuntado Pepe del Real para rebatirle. «Es importante el lenguaje no verbal y hacerle carantoñas y ponerle la cabeza en el pecho es un sinónimo de cariño, es una muestra bonita», ha apostillado en la misma dirección Adriana Dorronsoro.

«Yo tengo que decir que estos mismos gestos son los que tuve yo con mi madre el viernes pasado que nos fuimos al circo, exactamente igual», se ha reafirmado Joaquín Prat, en total desacuerdo con lo que se quería hacer ver sin pruebas en el programa entre Victoria Federica y ese amigo.

Por otro lado, Joaquín Prat también ha lanzado un dardo a Telecinco debido a la abusiva publicidad. «Antes de marcharnos a publicidad, no sé si lo recuerdan, a mi me cuesta a veces, estábamos hablando de los audios en los que se escucha la voz del rey emérito y de Bárbara Rey», ha soltado el comunicador en respuesta a esas eternas pausas que no hacen más que mermar las críticas audiencias del canal.