El órdago con el que Alessandro Lequio reta a Joaquín Prat tras dejarle de ‘mentiroso’

El plató de ‘Vamos a ver’ ha vivido este miércoles otro enfrentamiento entre Alessandro Lequio y Joaquín Prat. El colaborador se ha visto envuelto en otra disputa con el presentador del programa durante la sección del ‘club social’. Ha sido entonces cuando el conductor del programa de Telecinco ha puesto en duda una de las afirmaciones de Lequio, lo que ha hecho que el colaborador estalle.

Al igual que otros muchos programas esta semana, ‘Vamos a ver’ ha repasado el conflicto entre Bárbara Rey y su hijo en el programa de este miércoles. Joaquín Prat introducía entonces el tema del supuesto dinero que Ángel Cristo Junior había recogido de un prestamista para la vedette y su adicción al juego. Fue entonces cuando Joaquín Prat corrigió un comentario de Alessandro Lequio, que desató las chispas en plató.

«La actividad de los prestamistas es claramente ilegal, repito ilegal, y no sé cómo no se pone coto a este tipo de actividades», insistió Alessandro Lequio nada más comenzar a discutir el tema. Al repetirse tantas veces, y con tanta firmeza, Joaquín Prat no pudo evitar hacer un breve apunte legal. Algo que no sentó demasiado bien al colaborador de ‘Vamos a ver’.

Chispas entre Alessandro Lecquio y Joaquín Prat

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Perdón. Acceder al dinero que proporciona un prestamista privado o una entidad financiera de la misma índole es legal en España, estando el prestatario amparado por la Ley 16/2011 en contratos de crédito al consumo», explicó el presentador. Tras su intervención, Lequio quedó completamente desacreditado en directo, y su reacción no se hizo esperar.

«Un prestamista en un casino es una ilegalidad, te lo puedo asegurar, a no ser que sea un prestamista… No sé, que tenga su negocio más que demostrado pero los prestamistas en general», insistió Alessandro Lequio, que no estaba dispuesto a quedar por mentiroso. «No sé si lo has leído en Google. Google no es una referencia, ¿eh?«, replicó el colaborador a Joaquín Prat en tono de burla.

Para calmar la tensión, el presentador de ‘Vamos a ver’ quiso dar su brazo a torcer y proteger el orgullo herido del tertuliano. «Prestamistas.es, digo yo, que si es una actividad ilegal, no habrá una página web que se llame prestamistas.es», explicó Prat. «Otra cosa es que los intereses que cobra un prestamista sean o no abusivos», señaló para zanjar el tema.

No contento con la solución del presentador, Alessandro Lequio siguió dispuesto a llevar razón. «Si no te importa, me gustaría consultarlo con un abogado», sentenció el tertuliano. «Mañana quiero que le quede clarito al señor Lequio», bromeó el Joaquín Prat para finalizar el incidente.