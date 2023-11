Chelo García-Cortés irrumpe en ‘Espejo Público’ con esta dura insinuación sobre Ángel Cristo

Chelo García-Cortés ha participado en ‘Espejo Público’ este martes a propósito del grandísimo impacto que ha causado la entrevista de Ángel Cristo contra Bárbara Rey en ‘De viernes‘, el nuevo formato de Telecinco.

La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ no ha estado presencialmente en plató, pero sí que ha concedido unas muy contundentes declaraciones acerca de lo que, desde el viernes, está en boca de todos.

«Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podría provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra. Fue un niño que ha tenido todos los caprichos del mundo, que se le ha dado lo mejor, pero creo que, por lo que él ha vivido, tiene un problema que se lo tiene que tratar», ha sentenciado Chelo García-Cortés, insinuando que Ángel Cristo tiene problemas de salud mental.

«Lo de automedicarle, Bárbara, y a mi me consta, le llevó a los mejores médicos al igual que le llevó a los mejores internados. Yo conozco episodios complicados del padre, no los he presenciado, pero los sé porque estaba muy cerca de la familia», ha declarado la periodista.

Además, Chelo García-Cortés ha hablado en ‘Espejo Público’ de los problemas que ha tenido Bárbara Rey con su nieta. «Bárbara como abuela no ha tenido la oportunidad de poder disfrutar todo lo que ella quisiera. Porque la situación entre sus padres, entre su hijo y la exmujer de Ángel, no es buena y no ha sido buena. Con lo cual, Bárbara ha sufrido y sigue sufriendo porque no puede ejercer todo lo que quisiera como abuela», ha desentrañado.

«Podría tomar medidas y ejercer legalmente sus derechos como abuela, pero para hacerlo y exigirlo tendría que denunciar a la madre de su nieta y a su propio hijo. Pero no le va a denunciar jamás», ha concluido Chelo García-Cortés.