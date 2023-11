Bárbara Rey paraliza ‘Espejo Público’ y devasta a Sofía Cristo al anunciar esta dura pérdida

«No tengo el día hoy». Así arrancaba Sofía Cristo su participación en ‘Espejo Público’ este viernes 24 de noviembre. La hija de Bárbara Rey debía comentar la entrevista que le hizo a su madre, con motivo de la emisión de la serie de Antena 3 ‘Cristo y Rey’. Sin embargo, la colaboradora reconocía no sentirse con fuerzas.

Y es que, apenas unos minutos antes de entrar en el plató, su madre la llamaba para darle una triste noticia. «Me acaba de llamar mi madre que acaba de fallecer mi tío», explicaba muy afectada. Un duro revés para Bárbara Rey y Sofía Cristo después de que esta misma semana hayan asistido a la demoledora entrevista que Ángel Cristo Jr., su hijo y hermano, respectivamente, ha concedido al nuevo programa nocturno de Telecinco y que se emitirá este mismo viernes.

«Mi tío llevaba muchos años mal», ha reconocido la Dj. Y, aunque confiesa que «no tenía una relación muy estrecha pero mi madre ha pasado toda su infancia con él. Es su hermano». Muy afectada por esta repentina noticia, Sofía Cristo no se sentía con ánimo de comentar las imágenes que acababa de ver: «Me encantaría comentarlo de la manera más normal del mundo porque es una entrevista que mola un montón pero esta semana son ya demasiadas cosas…».

Y es que la entrevista de su hermano ha dejado a Sofía y a su madre completamente devastadas. Y no es para menos. «Cuántas veces no tapas cosas y proteges a personas que son maltratadores o te hacen la vida imposible por miedo o por daño», reflexionaba la colaboradora de ‘Espejo Público’ tras escuchar a su madre hablar de las palizas que le daba su padre, Ángel Cristo.

Bárbara Rey se sinceraba con su hija, a la que relataba algunos de los episodios más duros que vivió durante su etapa en el circo. «La escucho hablar de lo que estaba hablando y pienso que la gente del circo la tapaba…», asegura.

Entre lágrimas, Sofía Cristo se rompía ante sus compañeros: «Yo estoy bien. Mi vida es fantástica, he trabajado mucho. Me levanté un día queriendo cumplir mis sueños y lo he conseguido y lo sigo consiguiendo pero hay cosas que duelen y esto pues ahora, de repente… Es por ella, para mi madre no puedo explicar que significa y no la quiero ver sufrir».

«Me encanta estar aquí. Me siento muy respetada, me siento valorada, yo he hecho mucha televisión pero un día decidí que había un determinado tipo de tele que no me sentaba bien. La tele me ha dado muchas cosas bonitas, pero no quiero que se me vea así. No quiero el morbo pero yo soy auténtico y bueno…», explicaba Sofía Cristo, dejando claro que su madre ha hecho todo lo posible por su tío, y que es la única que ha luchado por su familia. «Que no tenga nunca ningún sentimiento de culpa», ha sentenciado.