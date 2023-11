Avance semanal ‘Pecado Original’, capítulos del 13 al 17 de noviembre: Halit pierde todo

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘ y sigue siendo una de las series más vistas de la televisión.

En los últimos capítulos de ‘Pecado Original’, Halit siguió mintiendo sobre sus reuniones hasta tarde para poder encontrarse con Leyla a escondidas, lo que despertó las sospechas de Zerrin. A su vez, las artimañas de Sahika pusieron en alerta a Ender y Caner, que descubrieron que Leyla era la amante de alguien poderoso, muy posiblemente Halit.

Sin embargo, fue Yildiz la que tuvo que enfrentarlos en medio de una de sus escapadas. Descubrió que Halit estaba teniendo una aventura con Leyla, le pidió el divorcio y se fue al apartamento de Emir.

En los capítulos de esta semana, la vida de todos los personajes cambiará para siempre. Sobre todo a Halit, que tras descubrirse su infidelidad con Leyla va a perder prácticamente a toda su familia. Su mujer le pedirá el divorcio y sus hijos le darán la espalda. Mientras Ender y Kaya consolidarán su relación.

¿Qué pasará esta semana en ‘Pecado original’? Si no puedes esperar en El Televisero te contamos todo lo que va a suceder en la serie turca del lunes 13 al viernes 17 de noviembre a partir de las 17:00 horas en Antena 3:

Avance de ‘Pecado Original’ – Lunes 13 de noviembre

Halit estalla contra Nadir, echándole en cara que al final sí le confesó su aventura a Yildiz. Sin embargo, se da cuenta de que no escondía su secreto tan bien como creía porque Ender y Sahika también lo sabían.

Con la frustración que le genera que Yildiz y Halitcan se hayan marchado y su vida esté expuesta al mundo, Halit se vuelve aún más agresivo. Se enfrenta a sus hijos y llega a un punto en que Lila y Zehra deben intervenir entre él y Erim. Después del incidente, Erim decide mudarse a casa de su madre.

Cuando Yildiz descubre que Ender sabía el romance de Halit y Leyla, se enfada. En su defensa, Ender le confiesa que pensaba decírselo, pero que cambió de opinión al ver cómo hablaba de su hijo. Yildiz está demasiado molesta para pensar, así que le pide a Ender que la ayude a vengarse.

Sahika trata de descubrir todo lo que está pasando. Habla con su hermano y se entera de que Yildiz está viviendo con Emir y que será su propio hermano el que tramite el divorcio. Con el fin de seguir sus planes, le sugiere a Leyla que renuncie a su trabajo.

Avance de ‘Pecado Original’ – Martes 14 de noviembre

En cuanto Kaya le presenta los documentos del divorcio, le confiesa a Halit que ha cometido un error perdiendo a Yildiz. Cuando Yildiz se encuentra con Kaya, los nervios se apoderan de ella ante la idea de que Halit no firme, así que decide ir a verle para dejarle claro que su matrimonio se ha terminado y no existe posibilidad de reconciliación.

En los pasillos de las oficinas, Yildiz se encuentra con Leyla, a la que agarra del pelo y agrede sin compasión, incapaz de contenerse. Tienen que venir Kaya, Nadir y Halit a separarlas mientras Ender observa la escena divertida.

Halit lleva a su todavía esposa a su despacho para recriminarle su actuación y Yildiz le asegura que nunca olvidará todo lo que le ha hecho sufrir. Es tal la rabia del momento que Halit firma el acuerdo de divorcio y Yildiz también.

Ender arremete contra Halit, al que asegura que dentro de poco se quedará completamente solo, mientras que Leyla, siguiendo instrucciones de Sahika, se convierte en el principal apoyo de Halit tras haber perdido a Erim y a Yildiz.

Avance de ‘Pecado Original’ – Miércoles 15 de noviembre

Yildiz ha contactado con una periodista para relatarle “el especial doble traición” que le hicieron vivir Halit y Leyla. Tras celebrarse la vista del divorcio un par de semana después, la entrevista sale a la luz. Cuando Nadir la visita en su nueva casa, la felicita, le ofrece un puesto de trabajo como presentadora y le pide matrimonio.

En cuanto a Ender, anima a Erim a hablar con su padre en busca de una reconciliación entre ellos. Erim decide llamarle y la conversación alivia a Halit. Agradece que al menos con Erim puede conversar por teléfono, ya que con Halitcan no es posible por ser un bebé. Halit está confuso por el impacto del divorcio y la relación con sus hijos, pero Leyla no le da tiempo a reflexionar porque le comunica que está embarazada y rompe a llorar cuando descubre que no puede reaccionar.

Sahika le sugiere a Leyla que llame a Zehra, porque es fácil de engañar, con la excusa de que quiere explicarle lo que ocurrió. Tiene que ganarse a la familia desde dentro para llegar lejos con Halit.

A su vez, Zehra le sugiere a Lila que llame a Sahika si tanto quiere saber de Yigit. En cuanto recibe la llamada, Sahika se muestra interesada ya que tener bajo control a Lila con Yigit sería otra manera de alejarla de Yildiz. Sin embargo, el plan se va a la basura en cuanto Yigit aparece en el aeropuerto acompañado de su nueva novia.

Avance del capítulo del jueves 16 de noviembre

Leyla le explica a Halit cómo se enteró de su embarazo, pero al ver la respuesta estupefacta y pasiva de Halit, Leyla se enfada y se marcha. Sahika le recuerda a Leyla que el embarazo es algo que inventaron únicamente para ganar tiempo. Ahora tendrá que fingir un aborto voluntario por el amor que siente hacia Halit, dado que no quiere tener más hijos. Así es como, más adelante, Leyla llama a Halit y le informa, con una espléndida interpretación, que esa mañana fue a abortar.

Por otro lado, después de proponerle matrimonio a Yildiz y sufrir su rechazo, Nadir le pide ayuda a Ender. Cuando Yildiz le cuenta a Ender lo que ha pasado, ella le advierte que Nadir hará todo lo que esté en sus manos para ganarse su corazón.

Cuando Yigit vuelve a casa, la bienvenida se torna extraña porque no sabían que iba a traer a su novia En privado, Erim le pregunta si ya no quiere a Lila. Mientras, Ender está frustrada con la falta de modales de la nueva novia de su hijo.

Avance del capítulo del viernes 17 de noviembre

Halit visita a una Leyla que se muestra dolorida y llorosa y le recrimina a Halit que ha estado semanas tratándola como un segundo plato, ignorándola a ella y sus sentimientos. Halit intenta consolarla y dice que hará lo que sea para compensarla, así que le pide que organice una cena en la mansión con sus hijos y con ella.

Cuando Sahika se entera de su idea, la felicita. Conseguir el afecto de sus hijos es vital para que Halit le proponga matrimonio. En cuanto Yildiz se entera de que Leyla está en la mansión, se prepara para hacer algo.

Después de haber aceptado la oferta de trabajo de Nadir, llega el primer día de Yildiz como chica del tiempo en la cadena de televisión. Aunque intenta seguir el guión, al final acaba improvisando y saliendo en directo con Halitcan en brazos. Cuando Halit se entera, le recrimina que expusiera a su hijo en televisión sin su consentimiento.

En cuanto a Ender, aconseja a Nadir que, si realmente quiere ganarse a Yildiz, debe organizarle una fiesta de cumpleaños como la que no pudo celebrar por culpa de Halit y Leyla.

Por otro lado, Sahika intenta alejar a Lila de Yildiz de otro modo: atacando a Ender. Sahika le asegura a la joven Argun que Ender está encantada con su nueva nuera.