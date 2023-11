Avance ‘Pecado Original’, capítulo del viernes 10 de noviembre: Yildiz se marcha a casa de Emir

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace unas semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’ y pese a todo retiene a su audiencia.

‘Pecado Original’ sigue siendo una de las series más vistas de la televisión después de haber triunfado a nivel internacional. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

En el capítulo de ‘Pecado Original’ de este jueves, Yildiz descubrió gracias a Zerrin que Halit estaba siéndole infiel. Decidida a encontrar la verdad, Yildiz se puso en modo espía y le siguió para encontrarse de frente con el secreto de su marido: su aventura con Leyla. Yildiz se marchó de la mansión con Halitcan en brazos y exigiendo el divorcio.

¿Qué pasará el viernes 10 de noviembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2749 de ‘Amar es para siempre’’ Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado Original’ del viernes 10 de noviembre

Después del encontronazo con Yildiz en la puerta de su casa, Leyla está que se sube por las paredes. Sahika y ella se encuentran en medio de la nada y Leyla le cuenta todo lo que ocurrió.

Cómo Yildiz entró y fue directamente a por Halit, muy tranquila, viendo la decoración romántica, las copas de vino y las velas. La forma en que mandó callar a Leyla cuando intentó hablar, esperando a que Halit le dijera la verdad. Pero le mintió. Ella le prometió que iba a solicitar el divorcio y se fue. Ante la situación, Halit siguió a su esposa sin prestarle atención a Leyla.

Sahika asegura que Yildiz va a fingir que se marcha y ahora no será tan fácil mantener su relación con Halit, así que, tendrán que esperar. Mientras, en la mansión, Yildiz se despide y le prohíbe a Halit que vaya a visitarla. Lila, Zehra y Erim se oponen a su padre y Erim le pregunta si dice la verdad. Halit asegura que solo exagera.

Nadir está en su restaurante habitual cuando Sahika va a buscarle. Nadir está seguro de que, esta vez, Halit se va a quedar solo. Sahika, en cambio, apuesta a que Yildiz dará marcha atrás. Emir trata de consolar a Yildiz mientras ella se permite llorar por primera vez de forma fluida. Para Yildiz no hay vuelta atrás, necesita buscar a un abogado para iniciar los trámites del divorcio y piensa en Kaya.

A la mañana siguiente, Zehra y Lila deciden entrar en el estudio para hablar con su padre. Halit no hace caso de sus preocupaciones, convencido de que Yildiz volverá.

Mientras, el hecho de que Sahika hiciera trizas su pasaporte no ha impedido a Ender disfrutar de su luna de miel con Kaya. El matrimonio ha viajado a Bolu con la intención de pasar unos días muy íntimos y haciendo de la naturaleza testigo de su amor. Kaya tranquiliza a su esposa, Sahika ya no puede hacerles daño, son una familia y nadie puede interponerse entre ellos. Ender le reconoce que es la primera vez que es tan feliz y teme que se estropee todo.

En Estambul, Caner habla con Yildiz de lo ocurrido y ella se indigna porque todo el mundo piense que va a perdonar a Halit. Yildiz empuja a Caner a llamar a Ender. Ender disfruta de un paseo con Kaya cuando recibe la llamada. Caner le cuenta a su hermana lo que ha pasado y la urgencia de Yildiz en comenzar cuanto antes con los trámites de divorcio. Ender confiesa a Kaya la infidelidad de Halit con Leyls y ambos deciden adelantar su regreso a Estambul.

Y mientras Leyla está histérica con que Halit no dé señales de vida y Sahika decide acudir a la empresa en busca de información, Nadir mantiene vigilada la casa de Emir donde actualmente reside Yildiz con la intención de permanecer al tanto de sus movimientos.

Halit no tarda en hacer la primer visita a Yildiz tras lo sucedido, a la que asegura que malinterpretó la situación, pero Yildiz se niega a escuchar más mentiras. Halit intenta reconciliarse, pero Yildiz sabe que su matrimonio no tiene solución y le ordena marcharse, ya no quiere vivir en una casa donde no se le valora y menos junto a él. A Halit no le queda otro remedio que irse. Parece que comienza a darse cuenta de que esta vez, es serio.

Entrando en Estambul y de camino al apartamento, Kaya recibe una llamada del equipo de Nadir. El abogado sugiere dejar a Ender primero en casa, pero ella prefiere aprovechar para ir también a la oficina, convencida de que Sahika está detrás de la infidelidad de Halit con Leyla.