Así ha sido el inaudito final de ‘Mía es la venganza’ con dos muertes y el mayor secreto

‘Mía es la venganza‘ ha dejado sin palabras a todos los espectadores con su capítulo final emitido este viernes en Divinity. La serie protagonizada por Lydia Bosch, José Sospedra y Natalia Rodríguez se ha despedido con fuertes giros de guion y con dos muertes insospechadas.

Alejandro se ha despedido del club en una emotiva conversación con Olivia tras descubrir la traición de la persona con la que ha estado trabajando durante años. Ha perdido la confianza en Sonia Hidalgo y, aunque se ha dejado muchos frentes abiertos sobre el club, es incapaz de seguir al frente. Necesita aires nuevos.

Entretanto, Orson le ha comunicado a Fernando que, contra todo pronóstico, les han aprobado ser padres de acogida, pero el hijo de Sonia no ha reaccionado como esperaba. Su corazón está con Andrés, una de las últimas incorporaciones de ‘Mía es la venganza’. Por ello, le ha reconocido que es mejor no seguir adelante. Y no solo eso, le ha confesado que se ha besado con el jardinero y que tiene sentimientos muy fuertes por él.

De este modo, Fernando ha roto con el chef, pero Orson, sorprendido, ha sacado su verdadera cara y le ha amenazado con que le va a sacar hasta el último céntimo con el divorcio. Y así, Fernando Serra ha descubierto por fin que Orson nunca le quiso realmente y que la relación era por conveniencia. Un ruptura muy dura que, al menos, le lanza directo a los brazos de Andrés.

Lola, por su parte, ha propuesto matrimonio a Mario al recibir la libertad provisional y él ha aceptado. Quiere formar una vida con ella y volcarse en el futuro del bebé que esperan. En consecuencia Mario ha informado a Olivia de que va a aceptar la oferta de su madre y va a venderles sus acciones. Quiere olvidarse del pasado y poner fin a su plan de venganza definitivamente.

«Se separan nuestros caminos». Una aplastante frase que ha dejado a Olivia rota de dolor en el fondo. Pero cuando se estaban despidiendo para siempre, la abogada que llevaba el caso de Lola ha entrado devastada en el despacho, comunicando la peor de las noticias y la que ha provocado uno de los grandes giros del final de ‘Mía es la venganza’: han encontrado a la joven sin vida en su celda a causa de una sobredosis.

«Lola nunca tuvo que estar en esa cárcel. No ha sido la droga la que ha acabado con ella, ha sido Sonia Hidalgo». Con esta reacción, Mario se ha dirigido rápidamente a la casa de Sonia para vengar otra muerte que vuelve a sacudir su proyecto de vida. Furioso como nunca, ha intentado matar a la empresaria mediante estrangulamiento. Pero finalmente no ha sido capaz y ha aparecido Olivia.

La sorpresa mayúscula para los seguidores de ‘Mía es la venganza’ ha llegado justo después cuando se ha descubierto que Jaime Serra ha sido el encargado de hacerle llegar una buena cantidad de droga adulterada a una funcionaria de la prisión para provocar el fatal desenlace de Lola. Jaime no iba a consentir que su aliado se fuera con Lola sin cumplir el pacto de venganza y así se lo ha cobrado.

Tras el traumático fallecimiento de Lola, Mario ha vuelto a la conquista de Olivia, de quien estaba verdaderamente enamorado, y los dos se han fundido en un apasionado beso, haciendo las delicias de los fieles fans de la ficción de Divinity. Y mientras tanto, Jaime, en busca y captura por la policía por suministrar la droga para Lola, se ha colado en la habitación de Sonia, golpeándola y tratando de matarla en su asalto final.

Sin embargo, en mitad del forcejeo, Sonia ha logrado coger unas tijeras a tiempo y apuñalarle en cuatro ocasiones, produciéndose así la segunda muerte. Tras esta impactante escena, Sonia ha reunido a Olivia y Mario a su lado para contarles el secreto que llevaba años guardando sobre Silvia, la niña que murió ahogada en el pantano aquel fatídico 12 de marzo.

Con esta secuencia ha acabado para siempre ‘Mía es la venganza’. Y aunque el diálogo se ha cortado ahí y no se ha visto cómo Sonia cuenta toda la verdad, ese secreto tiene que ver con que Silvia no era en verdad hermana de Mario, sino de Olivia y Fernando, porque realmente era su hija.