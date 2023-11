Así ha cambiado Toni Alcántara, el personaje de Pablo Rivero en ‘Cuéntame’, en 22 años

Un miércoles más tenemos un nuevo capítulo de la temporada final de ‘Cuéntame cómo pasó‘. La serie de TVE ha supuesto un antes y un después en nuestra ficción patria. A lo largo de estos 22 años, ‘Cuéntame’ ha tratado de abordar todos los temas importantes de los últimos 60 años de nuestra historia reciente. Así, a través de la familia Alcántara, hemos revivido la dictadura de Franco, la llegada de la democracia, hechos internacionales como la 1ª Guerra del Golfo o incluso la pandemia. Y, curiosamente, muchos de esos momentos históricos, los hemos vivido de primera mano gracias al personaje de Toni Alcántara, interpretado por Pablo Rivero.

El joven actor ha crecido con ‘Cuéntame’, y la audiencia le ha visto madurar frente a la pantalla de televisión. Su gran papel siempre ha sido el de Toni Alcántara, aunque hoy en día, Rivero está más centrado en su carrera literaria. Actualmente ya ha publicado 5 novelas, todas ellas con gran éxito de crítica y público. Pero centrémonos en su personaje de Toni. Él es el vínculo con esos grandes acontecimientos históricos, y así lo ha definido Pablo Rivero muchas veces. «Toni Alcántara es un ‘personajazo’ porque es el vínculo con la época«.

Toni Alcántara, historia de España

A lo largo de todas las temporadas de ‘Cuéntame’, Toni Alcántara siempre ha sido un personaje escurridizo. Buscando continuamente su lugar en el mundo, no solo estudió para ser abogado, sino que acabó siendo periodista y cubriendo hechos históricos del país. Cubrió la revolución de los claveles en Portugal, los fusilamientos del Proceso de Burgos, entrevistó a Santiago Carrillo y narró desde el Congreso , en primera persona para la radio en la que trabajaba, lo que estaba ocurriendo cuando se produjo el golpe de Estado del 23F. También celebró la victoria del PSOE en 1982 o la boda de Lolita. «El 23-F fue un regalado y creo que pasará a la historia», destacó Pablo Rivero del episodio.

Pero es que su personaje hasta fue secuestrado durante la 1ª Guerra del Golfo. Es decir, Toni Alcántara ha tenido una vida muy intensa. Él siempre fue el más revolucionario de toda la familia. Aunque la relación con su familia no siempre ha sido la mejor de todas.

Las mujeres también le han jugado una mala pasada. La primera mujer de la que se enamoró fue Marta (interpretada por Ana Allen), y su romance le provocó acabar fichado por la policía. Marta ha sido uno de los grandes amores del personaje. Y así lo destaca siempre Pablo Rivero. «Gracias a la aparición de Marta, Toni tiene otro giro dramático, que nos permite contar otra profesión desde dentro», comentó sobre el fichaje de su personaje por parte del PSOE, gracias a Marta Altamira.

A ella hay que añadirle el nombre de Juana, con la que llegaría a casarse en Gibraltar y a tener un hijo, Santi. El tercer gran amor sería la inglesa Déborah, con la que tuvo a su otra hija, Sol.

¿Dónde está Toni ahora?

Tras cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, Toni acabó entrando en el Gobierno de Felipe González, ayudando en la campaña de las elecciones de 1996. En esta última temporada de la serie, ‘Cuéntame’ abarcará de 1994 a 2001, un periodo extenso, en el que hemos sido testigos, en otras cosas, al fallecimiento de Herminia. El capítulo, centrado en Merche, fue uno de los más emotivos de toda la historia de la serie.

‘Cuéntame’, así, sigue su recta final como adelantó la actriz Maria Galiano. «Cada capítulo se dedica a un protagonista: el matrimonio, los cuatro hijos y la abuela». Así lo contó en el programa de ‘Mañaneros’.

¿De qué va el capítulo 3 de la temporada final de ‘Cuéntame’?

Año 1996. Se acercan las elecciones generales y Toni se involucra de lleno en la campaña. Las encuestas no dan buenos resultados para el partido socialista de Felipe González, mientras que la candidatura de José María Aznar viene pisando muy fuerte. Por ello, el ritmo de la campaña es frenético y Toni no da abasto: quiere cumplir en el trabajo y con su familia, pero le cuesta llegar a todo. Sin embargo, in hecho inesperado hace que tenga que dar un giro a su vida y replantearse muchas cosas.

Paralelamente, Antonio recibe una notificación que afecta directamente a sus viñas y le pide a Toni que le ayude a solucionar el contratiempo. Mercedes, por su parte, también tiene problemas en su negocio, y es que cada vez le cuesta más competir y sobrevivir en un mundo globalizado. Mientras tanto, a Inés le preocupa el futuro laboral de su hijo, pero Oriol parece que ya ha encontrado su verdadera vocación. Además, María vive el nacimiento del movimiento Manos Blancas a raíz del asesinato del profesor Tomás y Valiente en el campus de la Autónoma de Madrid.