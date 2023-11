Ana Obregón clama contra Pedro Sánchez con un incendiario mensaje: «No me voy a callar»

Ni es la primera vez ni será la última. Estos últimos días, Ana Obregón no ha dudado en clamar contra el pacto del PSOE con Junts y la amnistía y pedía a sus seguidores que fueran todos a la concentración de este domingo en la Puerta del Sol convocada por el PP.

Tras esta concentración que ha congregado a miles de personas en la Puerta del Sol de Madrid y a otras tantas miles en numerosas plazas de todas las ciudades; Ana Obregón no se ha contenido en clamar una vez más contra Pedro Sánchez.

Y es que si hay algo que ha demostrado en todos estos años Ana Obregón es no tener ningún reparo en mojarse políticamente. La actriz y presentadora ha sido muy clara con sus ataques al gobierno progresista y ha cargado duramente contra Pedro Sánchez o Irene Montero cada vez que ha podido.

En su última visita a ‘TardeAR‘ incluso Ana Obregón no tuvo reparo en nombrar a Carles Puigdmont al aseverar que al gobierno le había venido muy bien el nacimiento de su hija-nieta Ana Sandra para que no se hablara de ellos y de sus pactos.

Ana Obregón, muy dura contra Pedro Sánchez: «España no te quiere»

Ahora, Ana Obregón ha querido dar un paso más allá y comparar a Pedro Sánchez y Felipe González y lanzar un incendiario mensaje contra el Presidente del Gobierno. «España no te quiere @sanchezcastejon ni siquiera los verdaderos socialistas, podías aprender de Felipe González», empieza escribiendo en su story de Instagram.

«Aunque muchos famosos callen, yo no me voy a callar. Si no tuvieras miedo, elecciones ya! Mi España no se vende!«, sentencia la actriz y presentadora en esta publicación en la que también emplea la canción de Rocío Jurado, «Soy de España» junto a una imagen de la manifestación de Madrid en la que además etiqueta tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Isabel Díaz Ayuso.