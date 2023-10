Una soltera de ‘First Dates’, obligada a cortar en seco a su cita por intentar tocamientos

Una noche más, ‘First Dates‘ habría las puertas de su restaurante para que los solteros de España pudieran encontrar el amor. Todo el equipo del programa, capitaneado por Carlos Sobera, se ponía manos a la obra para que Ana, una soltera que decidía ir al formato encontrara nuevo novio. No obstante, se iba como había legado por un inconveniente que tenía con su cita.

Ana en su presentación ante Laura, una de las camareras del restaurante, explicaba que había trabajado mucho en el mundo de la noche. «He sido gogó, estuve muchos años. Incluso estuve trabajando embarazada de cinco meses de mi hijo mayor. También he sido stripper y mi vida ha sido una aventura», le contaba, dejando a la camarera alucinada.

Para ella, ‘First Dates’ le tenía preparada una cita con Manuel, quien desde un primer momento no convencía a su cita. Sin embargo, el hecho de que se pidiera espaguetis para cenar acababa desilusionando a la soltera. «Me ha desencantado que pidiera espaguetis», contaba la soltera a las cámaras del programa.

Con el objetivo de potenciar su lado como bailarina, ‘First Dates’ ponía música para que los solteros se levantaran a bailar. Durante el baile, Manuel intentaba coger por la cintura a la soltera provocando el enfado de esta, que le paraba los pies rápidamente: «Las manos iban un poco para mi culo y digo ‘quieto, amigo, quieto'».

Ana tampoco se creía que Manuel fuera stripper en su día como le intentaba vender este tras el baile. «A mí las mentiras cero. Yo sí que he sido stripper y he sido gogó y no me lo creo. No tienes ni idea de qué va el mundo de la noche», declaraba la soltera. Mientras tanto, este se defendía: «A mí se me cambiaba el chip. En la calle no era capaz de bailar, pero una vez ahí, cuando te pones las botas, los pantalones cortos, te echas la crema, te subes al podium… Te transformas».

Finalmente, como era de esperar, Ana rechazaba al soltero que le había preparado ‘First Dates’: «No eres mi estilo de chico, pero te ves muy buen chaval. Ya te he dicho que soy muy exigente. Me sabe mal por si duele, porque las verdades no nos gustan a nadie. Pero mi segundo apellido es sinceridad».