Un colaborador de Susanna Griso se revuelve contra ‘Espejo Público’: «¿Qué aportamos?»

‘Espejo Público‘ se centraba este martes en analizar las causas que habrían provocado el trágico incendio en las discotecas de Murcia por el que hay que lamentar 13 fallecidos. Durante toda la mañana el programa de Susanna Griso actualizaba el caso y se hacía eco del dolor de los familiares, lo que provocaba que uno de los colaboradores se rebelara contra el contenido del matinal.

«De nuevo material inflamable, de nuevo parece que no están sectorizadas las tres discotecas y por tanto el fuego se propagó por la parte alta», denunciaba Susanna Griso en ‘Espejo Público’, dando pie a que Juan Soto Ivars, uno de sus colaboradores, también opinara sobre el asunto. Sin embargo, lejos de lo esperado, el periodista cargaba contra los contenidos del programa e incitaba a la reflexión.

«Como no soy experto en incendios ni fuego, yo ante una cosa como esta prefiero no decir nada», comenzaba diciéndole a Susanna Griso, a quien le pedía cambiar el tono del programa: «Cuando pasan estas cosas, a veces se nos lleva por delante el sensacionalismo. Creo que tenemos que medirnos, tenemos que agarrarnos para que esto no sea, no sé».

Juan Soto Ivars reflexiona sobre el trato de los medios al incendio de Murcia.

«No sé qué aportamos entrevistando en este momento a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo y quería decirlo»

«Yo realmente no me siento cómodo con estas entrevistas que hacemos en estos momentos, porque claro, ¿cómo va a estar esa madre? ¿Qué le estamos ofreciendo al público para que vea a una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo? Tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos en estas situaciones», proseguía manifestando Juan Soto Ivars.

Es más, desde ‘Espejo Público’, invitaba a todos aquellos que trabajan en los medios a reflexionar: «No soy experto en incendios, no sé nada de fuego, no sé nada de duelo, pero sí que sé algo de periodismo. Realmente siempre hago la misma reflexión fuera y la quiero hacer aquí también ya que estoy aquí sentado. No hagamos sangre. El dolor es incalculable, pero es intransmitible».

Incluso el colaborador de ‘Espejo Público’ reconocía públicamente su malestar con el enfoque del magacín: «No sé qué aportamos entrevistando en este momento a esta pobre mujer. Me he sentido muy incómodo y quería decirlo. Tenemos una responsabilidad de cogernos las riendas a nosotros mismos. Prefiero callarme y dejar a la gente sufrir porque esto que ha pasado es terrible». Tras esto, Susanna Griso aceptaba su crítica: «Tienes toda la libertad de decirlo».