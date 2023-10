Telecinco decide cancelar ‘La que se avecina’ esta semana por una sorprendente explicación

Malas noticias para los seguidores de ‘La que se avecina’. La comedia vecinal de los hermanos Caballero se cancela esta semana y no emitirá un nuevo capítulo. Y es que Telecinco ha sorprendido a todos programando para este lunes, 9 de octubre, un especial de ‘Código 10’.

El espacio de sucesos que presentan Nacho Abad y David Aleman en Cuatro da el gran salto a la cadena principal de Mediaset por un motivo de peso: una «gran exclusiva» que se podrá ver a partir de las 22:00 horas. «Tenemos el testimonio clave del caso del que más se ha hablado en los últimos meses», se indica en las promos lanzadas por la cadena.

Y aunque no se ahonda en más detalles, es una pista que permite deducir dos opciones: que se trate del caso Daniel Sancho o del caso Luis Rubiales. «Conviene que no os lo perdáis porque no vais a tener de qué hablar», advierte el periodista Nacho Abad.

Como decimos, eso significará que la programación habitual del lunes para el prime time se verá modificada drásticamente. Y no solo se suspenderá el lanzamiento del nuevo capítulo de ‘La que se avecina’, sino que también se elimina el última hora de ‘GH VIP’ presentado por Lara Álvarez.

Aunque no hay más datos sobre esta potente exclusiva que ha conseguido el programa de Mediaset, es evidente que se debe tratar de algo que justifique que el grupo de comunicación haya tomado la sorprendente decisión de levantar toda la parrilla del lunes en horario estelar para colocar una edición especial de ‘Código 10’.

De momento, se desconoce si ese movimiento de programación será excepcional esta semana o si al mismo tiempo es una prueba para testar el formato en Telecinco. Hay que destacar que aún quedan tres episodios de ‘La que se avecina’ por emitir de la decimotercera temporada. Su continuidad por ahora es una incógnita.