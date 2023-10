«Te vas a tomar por culo»: Susi Caramelo se deslengua sobre la cancelación de Jorge Javier

La cancelación de ‘Cuentos chinos’ sigue muy presente en el mundillo. Si la semana pasada fue Jorge Javier Vázquez el que reflexionó sobre ello en su blog de Lecturas; ahora ha sido Susi Caramelo la que se ha manifestado en una entrevista en El Mundo.

Ante todo, Susi Caramelo trata de tener los pies en el suelo y dejar claro que ella no siente que se haya quedado en el paro. «En televisión terminan los proyectos y empiezan otros», asevera la reportera queriendo ser positiva y pensar en el futuro.

Susi Caramelo no duda en dar la cara por ‘Cuentos chinos‘. «El programa se emitía en una franja muy difícil, donde teníamos que competir con programas muy consolidados. ‘Cuentos chinos’ acababa de arrancar y aún había que testear lo que funcionaba y lo que no», defiende la reportera.

«Pero la tele no da margen de error. O funcionas desde la primera semana o te vas a tomar por culo«, añade de forma contundente sobre lo efímero que es todo en televisión y cómo no les han dado tiempo para encontrar su lugar. Algo que también dijo Carlota Corredera criticando a Mediaset cuando le preguntaron por la cancelación del programa de Jorge Javier.

Sobre si se vería en una posible reformulación de ‘Cuentos chinos’, Susi Caramelo lo tiene claro. «Siempre que fuera con Jorge al lado, lo valoraría. Porque, al fin y al cabo, era su proyecto y tuvo la generosidad de contar conmigo desde un principio. Si mis intervenciones funcionaron, en gran parte fueron por mi química con él«, remarca.

Al preguntarle por qué futuro le espera, Susi Caramelo tira de ironía. «Lo primero, intentar que me bajen el alquiler con la excusa de la pena. Si la pregunta es en el plano profesional, y aunque suene a discurso de futbolista al que le acaban de rescindir contrato, estoy valorando ofertas. Además, ahora mismo, hay en cartelera una película que se llama ‘Vida Perra’ donde pongo voz a uno de los personajes. También tengo un programa ya grabado y pendiente de estreno», advierte.

No hay duda de que Susi Caramelo ha saltado a la fama por «salirse de la norma». Por ello, a la hora de hablar de los límites del humor, la reportera es muy sincera. «Hoy en día no puedes tocar ciertos temas ni haciendo humor. Muchas veces me tengo que cortar porque sino estaría desterrada», confiesa.