Shaila Dúrcal deja planchada a Sonsoles Ónega en mitad de su entrevista: «No me gusta»

Este martes 17 de octubre, Shaila Dúrcal ha visitado el plató de ‘Y ahora, Sonsoles’, donde ha recordado junto a Sonsoles Ónega a su madre, Rocío Dúrcal, cuando se cumplen 17 años de su fallecimiento. Sin embargo, antes de que la entrevista llegase a su fin, la presentadora no ha querido pasar por alto un delicado asunto.

«Hay una cosa que quiero hablar contigo antes de que nos vayamos», ha comenzado diciendo la recién galardonada con el Premio Planeta. «Tú has tenido tus idas y venidas con los trastornos alimenticios», ha añadido Sonsoles Ónega. Una afirmación que no ha hecho ninguna gracia a Shaila Dúrcal, que la ha interrumpido de inmediato. «No me gusta llamarlos así porque yo nunca he sido diagnosticada de nada. Entonces no se puede decir que he tenido un trastorno alimenticio, sino que he tenido malos hábitos con la comida», ha explicado la cantante, corrigiendo así a la presentadora.

La periodista ha corregido su error, y ha pedido a su invitada que explicase su experiencia. La hija menor de Rocío Dúrcal ha reconocido que con un trabajo como el suyo, donde los viajes y los cambios de horarios son continuos, puede ser difícil llevar una dieta equilibrada y constante: «A veces son las mil y me apetece un sándwich, por ponerte un ejemplo estúpido».

Shaila Dúrcal reconoce sus malos hábitos alimenticios

No obstante, Shaila Dúrcal ha reconocido que, tras todos estos malos hábitos, hay «una parte emotiva» con la que ha batallado mucho. Sonsoles Ónega ha asegurado que se refería a eso cuando le ha preguntado por la importancia de la salud mental. Además, ha resaltado la gran responsabilidad que tienen los medios de comunicación cuando hablan de dietas. La artista ha confesado que está tratando de tener mejores hábitos alimenticios y un estilo de vida más saludable.

En todo este tiempo, Shaila Dúrcal ha aprendido cómo su cuerpo asimila los alimentos: «A mí me sobraba mucho peso, entonces he hecho una dieta más drástica para ponerme saludable. Llegar al peso saludable es diferente para cada uno y es importantísimo estar acompañado de un buen buen doctor y de un nutricionista». Un consejo con el que espera ayudar a más personas en su situación.