Se destapan las exigencias de María Patiño al equipo de ‘Socialité’ para presentar

Cantantes, actores, deportistas…, todos ellos tienen ciertas exigencias, algunas de ellas extravagantes, que piden a quienes quieren hacerse con sus servicios. Y María Patiño no iba a ser menos. Así lo ha desvelado ella misma este domingo 8 de octubre en ‘Socialité’.

El programa de Telecinco ha destapado, en exclusiva, algunas de las peticiones más personales de algunos artistas, ya que un trabajador de un festival de Asturias se ha puesto en contacto con ellos. Hay artistas que no tienen grandes peticiones, como es el caso de Camela, que solamente exigieron tener un baño cerca del camerino. Les consiguieron uno portátil y les dijeron que les valía.

Sin embargo, otros, como David Bisbal, son más complicados. Al almeriense, según cuenta este trabajador del evento, tuvieron que conseguirle un litro de helado de nata artesano para antes de su concierto. Y, según gente que ha trabajado en este festival, la organización se desvive por cumplir todas estas exigencias que piden los artistas.

María Patiño desvela sus exigencias para ponerse al frente de ‘Socialité’

Tras desvelar algunas de las exigencias menos comunes, María Patiño ha querido hacer públicas algunas de las cosas que ella pide a la organización de ‘Socialité’ para presentarlo. «Yo quiero contar al público mis exigencias, porque también las tengo», empezó reconociendo ante la audiencia de su programa, antes de numerar todas estas peticiones.

«Yo siempre pido mi pañito para las gafas, agua, mi caja, donde tengo alguna que otra palmera de chocolate, porque poco más me dan, y mi laca. Una laca concreta que me ayuda a arreglar mi pelo», señalaba la presentadora, con dardo a Telecinco, pues ha dejado claro que no le proporcionan grandes privilegios. Además, justificó sus palabras asegurando lo siguiente: «Al final voy a tener problemas con los fans de Bisbal y les estoy dando argumentos».