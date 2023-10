Rocío Carrasco tiene que salir a desmentir el bulo que extienden sobre ella: «No paran de…»

Como heredera universal de Rocío Jurado, su hija, Rocío Carrasco, es la responsable de gestionar los bienes de ‘La más grande’. Y, por lo tanto, es libre de hacerlo de la manera que ella considere más oportuno. Sin embargo, la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, se ha visto obligada a desmentir un rumor que está circulando sobre ella.

Hace unos días se empezó a especular con que, pese a poseer un millonario patrimonio heredado de sus padres, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, ella podría tener algún que otro problema financiero. Esto, según se insinuó, habría llevado a la empresaria y a su marido, Fidel Albiac, a tomar una drástica decisión.

Al parecer, Rocío Carrasco se habría puesto en contacto con «una conocida influencer muy relacionada con la alta sociedad, que cuenta con una importantísima agenda de posibles compradores». El motivo no sería otro que el deseo de Rocío de vender las joyas de su madre para así conseguir liquidez, tal y como apunta Informalia.

Rocío Carrasco desmiente que vaya a vender las joyas de su madre

No obstante, tras ponerse en contacto con la aludida, este mismo portal desmiente dicha información. «Es falso. Es mentira. Me está llamando todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos, pero no es verdad que venda las joyas», asegura Rocío Carrasco al mencionado medio.

De esta forma, la madre de Rocío Flores desmiente que vaya a vender las joyas de su madre. Pero lo que sí es cierto es que, desde que muriera la artista, el 1 de junio de 2006, su hija se ha desprendido de algunos bienes inmuebles y otros enseres con el fin de conseguir liquidez. Cabe recordar que vendió un piso en el Paseo de la Habana de Madrid, el que vivió su padre con Raquel Mosquera.

También se deshizo de otro inmueble en la calle Puerto Rico; y otro en Miami, lo que supuso la ruptura definitiva de Rocío Carrasco con el viudo de su madre, José Ortega Cano. Del mismo modo también vendió la finca El Administrador, una propiedad entre los pueblos de Rota y Chipiona, por la que pedía 5 millones de euros, pero que finalmente vendió por 800.000 euros.