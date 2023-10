Ramoncín sentencia todo esto contra la princesa Leonor y se deslengua: «Esta chica quiere…»

Este jueves 31 de octubre es un día muy especial para la Casa Real. Y es que será el día en el que la Princesa Leonor jure la Constitución en el Congreso de los Diputados tras cumplir su mayoría de edad. Un tema que abordó este sábado ‘La Sexta Xplica’ con Ramoncín mostrando su clara postura sobre la que también se ha pronunciado Pilar Eyre.

Ahora que se habla mucho de la «Leonormanía», Ramoncín no dudó en dejar clara su visión. «¿Tú sientes esa Leonormanía?», le preguntaba José Yélamo. «Llega el Grinch», advertía el cantante. «Lo primero será la demagogia. Yo estoy muy preocupado por las chicas que cumplen 18 años y no saben si van a poder estudiar, si van a tener trabajo y si van a poder conseguir lo que quieren ser«, comentaba.

«Y sobre todo me preocupa que alguna de estas chicas de 18 años posiblemente sea más inteligente, mejor persona y tenga amplitud de miras y no tenga ninguna posibilidad de ser jefa del Estado. Porque esto es una cosa que se hereda de una forma que me parece absolutamente medieval. Es curioso porque la única persona de esa familia que eligió ser lo que es es Letizia, que es una civil», proseguía diciendo Ramoncín.

Ramoncín, contra Leonor: «No sabemos si esta chica quiere ser bailarina o si le gustaría ser ingeniero de caminos»

«Al resto les ha tocado estar ahí porque les ha tocado. No sabemos si esta chica quiere ser bailarina o si le gustaría ser ingeniero de caminos. Ha nacido en un sitio donde le han dicho: ‘Tienes que ser esto’. Y nosotros vamos a tragar con lo que han decidido que sea ella«, sentenciaba el cantante.

Pero lejos de quedarse ahí, Ramoncín era mucho más claro al decir que quien quiera gobernar o representar a España que se presente a unas elecciones. «Como vivimos en un país en el que para ser presidente de una comunidad de vecinos o el alcalde a una pedanía hay que someterse al escrutinio de los ciudadanos aquí el que quiera gobernar que se presente a elecciones como todos», añadía.

Después, cuando José Yélamo le pedía a Ramoncín que estuviera atento el martes a toda la programación especial de La Sexta con cierta ironía, el cantante volvía a ser muy claro. «Es tan difícil de entender todo, que no solamente tenemos una monarquía sino que tenemos cuatro reyes, no dos. Por cierto, el rey no es emérito por mucho que se empeñen los medios. Igual la solución es encontrar algo y convertirles en duques, condes o algo pero sé que es imposible. A mí no me extraña nada que el rey actual o el Gobierno digan que mejor que no venga», concluía.

«Estamos en una democracia, es una monarquía parlamentaria, algunos queremos cambiarlo de la mejor manera posible. Vamos a hacer unas camisetas que pongan ‘Liberar a Leonor», terminaba diciendo con sorna el colaborador de ‘La Sexta Xplica’.