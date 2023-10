La revelación de alto voltaje de María Patiño sobre Jorge Javier en la boda de Isa Pantoja

María Patiño ha vuelto a ponerse al frente de ‘Socialité‘ este 12 de octubre. La presentadora ha analizado junto al equipo del programa todos los detalles del desfile por el día de Fiesta Nacional pero sin dejar de lado otros asuntos como la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno que tendrá lugar mañana en Sevilla.

Si algo va a llamar la atención de la boda de Isa Pantoja es la ausencia de su madre, Isabel Pantoja. «La excusa perfecta para no ir va a ser la presencia de Jorge Javier Vázquez, que es el padrino que ha elegido Isa por la relación que me consta que tienen. Como la que tuvieron Jorge Javier e Isabel Pantoja cuando a ella le convino y trabajó en esta cadena», ha empezado valorando Patiño.

De hecho, la presentadora de Telecinco ha recordado aquellos días en los que la relación entre Jorge Javier Vázquez y la tonadillera era inmejorable: «Recuerdo horas y horas que compartían Jorge Javier e Isabel Pantoja, incluso con mi querida compañera Mila Ximénez, que fue muy crítica con ella durante muchos años».

María Patiño detona la bomba en ‘Socialité’: «Jorge Javier estaba dispuesto»

Eso sí, ha querido dejar claro que si Isabel Pantoja no va a la boda nada tiene que ver con Jorge Javier, que estaba dispuesto a dar un paso al lado para que Isa disfrutara de la compañía de su madre el día de su boda. «Jorge Javier estaba dispuesto a no ser padrino si así iba la madre. Y la propia Isa estaba dispuesta a no tener la presencia de Dulce si eso era un inconveniente para su madre», ha sentenciado.

Es más, María Patiño ha hecho pública la gran mentira de Isa con tal de proteger a su madre: «Isa, en las últimas entrevistas que dio en el ‘Deluxe’, nos mintió. Yo lo sospechaba. Ella hablaba de que tenía relación con su madre y no era verdad. La disculpaba porque tenía depresión o problemas con Kiko, y no quería aceptar lo que su madre le pidió hace tiempo: ‘Abandona Telecinco, abandona la prensa del corazón. Ganas dinero a mi costa y no lo voy a consentir más'».

«Hay una realidad. Isa tomó una decisión, seguir trabajando en esta casa y eso su madre no se lo perdona», ha proseguido contando la comunicadora para acabar atacando a aquellos que la próxima semana criticaran a la hija de la tonadillera: «Ya te digo. Siempre habrá quien tenga el argumento de que ella es una provocadora por tener de padrino a Jorge Javier Vázquez, porque se supone que es la persona que más daño ha hecho a Isabel Pantoja».