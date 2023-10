La pregunta que Ana Mena se negó a responder a Motos en ‘El Hormiguero’: «No quiero esto»

Ana Mena se convertía este miércoles en la gran invitada de ‘El Hormiguero‘. Pablo Motos contaba con la malagueña en su plató, que acudía a promocionar su último lanzamiento, «Madrid City». Aunque la entrevista se centraba en su faceta como cantante, lo cierto es que en cuanto Pablo Motos quiso preguntarle por su vida personal, la artista le cortó rápidamente.

En el último videoclip de Ana Mena se puede ver cómo la recoge una limusina para salir de fiesta, motivo por el que Pablo Motos se interesaba por los gustos de la joven: «¿Haces fiestas de ese tipo o eres más casera?». Sin embargo, para sorpresa de todos, Ana Mena dejaba claro que es de «estar en casa, con mi paquete de patatas, mi película» y viendo «un dramón gigante».

Las películas románticas son las favoritas de Ana Mena para una noche de sábado, razón por la que Motos le preguntaba si ella había vivido en sus carnes esos dramas románticos. «¿Te ha pasado un amor de verano, o no de verano, que no has podido olvidar, que sigue teniendo un poco de poder ahí?», quería saber el presentador.

Ana Mena no se lo ponía nada fácil. Es más, nada más escuchar la pregunta le cortaba rápidamente para no tener que hablar de sus amores. «Si te cuento eso, le damos más fuerza y no quiero esto. Amor de verano hemos vivido todos», replicaba la cantante esquivando la cuestion.

«Soy un desastre para todo en mi vida. Cuando me emocionan las cosas no me puedo contener»

De esta manera, Pablo Motos volvía a preguntarle por las fiestas y por cómo se siente cuando en una discoteca suena una canción suya. «A mí me halaga un montón, me pongo contenta, pero también nerviosa. Te miran, está ahí, y no sé cómo moverme. Yo bailo más las canciones de los demás que las mías», respondía Ana Mena, que también hablaba de cómo filtró por error «Madrid City».

«Soy un desastre para todo en mi vida. Cuando me emocionan las cosas no me puedo contener, soy intensa. Demuestro mucho las cosas y si tengo un as bajo la manga no me puedo contener», reconocía. Y es que fue ella misma quien publicó por error el link con la maqueta de su último tema: «Eran las 7 de la mañana en España, creí que no la había visto nadie. Y me tuve que ponerme en contacto con grupos de fans para que no la pasaran. Fueron muy respetuosos. No lo paré muy bien, hice todo lo que pude. Tuve que adelantar el lanzamiento una semana».

Ana Mena admitió que era una persona muy ansiosa. De hecho, explicaba que se clavó unas tijeras por abrir con prisas un paquete que había pedido por internet el mismo día que tenía un concierto en el Wizink. «Yo soy la pupas, me salen reacciones alérgicas, ese día el orzuelo, las tijeras, o me da un ataque de yo qué sé, antes de un concierto han venido paramédicos, por el estrés», compartió.