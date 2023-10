Avance de ‘Karagül: Tierra de secretos’ con la verdad sobre la muerte de Murat y sus consecuencias

‘Karagül: Tierra de Secretos‘ ya se ha estrenado en Divinity. La nueva serie turca de la cadena temática de Mediaset es todo un fenómeno internacional. Ambientada en un pequeño pueblo del sur de Turquía y vendida a más de 80 países en todo el mundo, ha cosechado un gran éxito en Turquía, Latinoamérica y ha gran parte de Europa

‘Karagül: Tierra de secretos’ se emitirá de lunes a viernes a las 22:45 horas y narra el sufrimiento de Ebru tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su marido desaparecido en Hafelti a orillas del río Éufrates. Ece Uslu (‘Mi último deseo’) encarna a la heroína de este emocionante relato de resiliencia, secretos e intrigas familiares, una mujer que luchará denodadamente por sus hijos.

Sinopsis de ‘Karagül: Tierra de secretos’ tras su estreno

Ebru cree que su primer hijo con Murat murió nada más nacer años atrás. Pero lejos de la realidad, su hijo está vivo y lleva todos estos años criándose en el pequeño pueblo del que es su padre sin conocer que, en realidad, tiene una familia.

Murat regresa al pueblo y le cuenta a su hermano su deseo de llevarse a Baran para que su mujer conozca al hijo que cree muerto. Pero casualmente desaparecerá en mitad del río antes de que eso ocurra. Kendal, su hermano, no está dispuesto a renunciar al niño que ha criado durante tantos años y que es, de alguna forma, su seguro de vida.

Furioso, se enfrenta a él en un barco mientras navegan por el río Éufrates. Allí tiene lugar un fuerte altercado antes de empezar a golpearle violentamente hasta tirarle de la embarcación. Este incidente marca el punto de arranque de esta apasionante historia en la que quedan muchos secretos por salir a a luz. Unos secretos que cambiarán por completo la vida de los protagonistas de ‘Karagül: Tierra de secretos’.

Ebru recibirá una llamada con la terrible noticia, pero no pierde la esperanza de encontrar a su marido con vida aunque los presagios no sean nada alentadores. Mientras espera noticias positivas que no llegan, tratará de buscar la manera de sacar a sus hijos hacia delante. Sin embargo, la desdicha económica se apodera de ellos con nefastas consecuencias.

Ebru y sus hijos serán desahuciados y, sin más remedio, se verán en la obligación de presentarse en casa de la familia de Murat para sorpresa de todos. No obstante, el hermano de Murat no les recibirá precisamente con los brazos abiertos y su presencia no será bien recibida tampoco por Baran, su otro hijo aunque ni ella ni él lo saben.

Mientras Ebru y la familia de su esposo siguen enfrentados, el inspector que lleva el caso de la desaparición de Murat llegará para comunicarles una mala noticia. Un cuerpo sin vida ha aparecido en el lago y un miembro de la familia deberá ir a identificar si se trata o no de Murat.

El hermano de Murat exigirá a Ebru, su cuñada, el traspaso de los terrenos que le pertenecen a ella y a sus hijos. Baran, al escuchar la discusión por la lucha de las tierras entre su tío y quien realmente es su madre, sorprenderá a Ebru a punta de pistola para exigirle que se los ceda tal y como desea su familia, que no tienen ningún reparo en dejar a la mujer de Murat y a sus hijos sin nada.