Gonzalo Bernardos explota implacable tras lo emitido en ‘La Sexta Xplica’: «Da vergüenza»

Como viene siendo habitual, este sábado 21 de octubre, ‘La Sexta Xplica’ ha vuelto a tratar los problemas que existen en nuestro país respecto a la vivienda. En esta ocasión, el programa de actualidad ha ofrecido las conclusiones arrojadas por un estudio de la Universidad de Essex y que no han hecho ninguna gracia al economista Gonzalo Bernardos.

Dicho estudio relaciona el estrés que genera asumir un alquiler o una hipoteca con el envejecimiento. «En comparación con otros determinantes sociales, como el desempleo, los problemas de vivienda se asocian a un mayor impacto en el envejecimiento», han destacado del informe el programa nocturno de La Sexta.

José Yélamo ha dado la palabra a Ramón Bultó, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, que estaba totalmente de acuerdo con la investigación. «La vivienda ya no es algo que afecte a gente vulnerable que cobra poco, sino a gente que cobra un sueldo normal. Nos está haciendo vulnerables a personas que antes, precisamente, no lo éramos», ha dicho Bultó. Además, ha recordado que, en este momento, «un 40% de la población de Barcelona vive de alquiler», y de ese porcentaje, un 65% tiene más de 35 años.

Gonzalo Bernardos explota contra el estudio emitido por ‘La Sexta Xplica’

A continuación, Gonzalo Bernardos pedía la palabra con la intención de desmontar este estudio, ya que, según él, «busca el escándalo y el alarmismo». «Que vivir de alquiler recorta la vida no es verdad. Si miramos quién es el propietario y quién es el que vive de alquiler, la mayoría de los que viven de alquiler tiene menos renta y menos riqueza que los propietarios», ha apuntado el economista.

«Desgraciadamente, en el acceso a la alimentación o a mayores cuidados sanitarios cada vez habrá más diferencia entre el que tiene un buen caudal y el que no lo posee. Pero concluir esto, a mí, como académico, me da vergüenza. Decir que el alquiler acorta la vida no es rotundamente verdad. Lo que hay que hacer, y llevamos 40 años en esta situación, es que tanto los que más tienen como los que menos tienen vean su renta aumentada», ha propuesto Gonzalo Bernardos.

Sin embargo, Ramón Bultó no estaba de acuerdo con él, por lo que no ha dudado en rebatirle: «Bernardos, cualquier médico te va a decir que la ansiedad te acorta la vida. El tener un problema para pagar el alquiler, pensar en qué dedicas tu sueldo, si a pagar el alquiler o dar de comer a tus hijos».

Pero el economista no daba su brazo a torcer: «El problema es que muchos jóvenes, con su formación, cobran mucho menos de lo que merecen». Para calmar un poco las aguas, José Yélamo anunciaba una pausa publicitaria, aunque más tarde retomarían el debate.