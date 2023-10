Este es el desorbitado sueldo que Tamara Falcó cobra en ‘El Hormiguero’ de Antena 3

Tamara Falcó se ha convertido en una de las colaboradoras fijas de ‘El Hormiguero‘. La marquesa de Griñón participa semanalmente en la tertulia de actualidad junto a Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo, en donde da su opinión sobre diversos temas, dejando algún que otro momento memorable.

Si bien su fichaje también provocó numerosas críticas por parte de los espectadores del programa de Pablo Motos, que no entienden cómo puede opinar sobre muchos temas de los que no tiene ni idea. Sin embargo, Tamara Falcó no habría aceptado sino fuera a cambio de una importante cantidad de dinero.

Representada por Susana Urribarri, también mánager y amiga de Ana Obregón, la hija de Isabel Preysler tendría un cache muy alto. Y es que, según recogen 20 minutos y ABC, la marquesa de Griñón no firmaría contratos por menos de 2.500 euros. Esto es lo que, al parecer, cobraría por una cada una de sus intervenciones semanales en el programa de Antena 3. De ser así, su salario en ‘El Hormiguero’ se traduciría en unos 10.000 euros a final de mes.

Estos son los ingresos de Tamara Falcó

Este sueldo es muy similar al que también percibía por participar como jurado en ‘El Desafío’, programa también de Antena 3. Por su parte, en ‘MasterChef Celebrity’ habría ingresado unos 15.000 euros por entrega, lo que, tras proclamarse ganadora, se vería traducido en unos 195.000 euros aproximadamente tras las 13 entregas en las que permaneció.

Pero ahí no queda la cosa. Tamara Falcó también recibe grandes cantidades de dinero por su labor como influencer. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, la mujer de Íñigo Onieva habría llegado a exigir hasta 30.000 euros por los eventos con marcas, según desveló en su día ‘Sálvame’. Si bien esta cifra podría haber aumentado junto a su caché, alcanzando los 60.000 euros por evento.