Emma García se enfanga de lleno en la polémica de Bisbal y Chenoa y se posiciona

Uno de los asuntos a tratar en ‘Fiesta‘ este domingo 29 de octubre ha sido el revuelo causado por el documental de David Bisbal, que se estrenó en Movistar Plus+ el pasado 17 de octubre. A raíz de esto, Emma García no ha dudado en dar su opinión al respeto, y lo ha hecho posicionándose del lado del cantante almeriense.

La polémica se debe a que en el documental ‘Bisbal’ apenas hace mención a Chenoa, con la que mantuvo una relación de cuatro años tras enamorarse durante su paso por la Academia de ‘OT 1’. Pese a que su noviazgo terminó en el 2004, casi dos décadas después se sigue hablando de aquella comentada ruptura.

En el programa vespertino de Telecinco se ha abierto un debate entre los que creen que no es censario que aborde esa parte de su vida privada y los que sí. Para contextualizar el tema, el formato ha ofrecido las declaraciones del cantante en una rueda de prensa en México, en la que le preguntaron por su decisión de prácticamente omitir que tuvo una relación con Chenoa. Una relación que, además, fue muy mediática.

«No he visto ningún tipo de declaración en la que esa persona diga que está molesta. Por lo tanto, creo que ha sido más bien todo lo que se ha generado para crear esta polémica antes que lo que estoy aclarando. Sobre todo porque sale. Sale en su justa medida. Así me he manejado yo en mi vida privada. Creo que sale muy bien», reconoció David Bisbal.

Emma García sale en defensa de David Bisbal

Tras la emisión de estas declaraciones, en el plató de ‘Fiesta’ ha habido diversidad de opiniones. Amor Romeira ha sido la primera en dar su opinión al respecto. Mirando a cámara, la colaboradora ha salido en defensa de la actual presentadora de ‘Operación Triunfo’: «Se llama Laura, le dicen Chenoa, pasó por tu vida y es una de las mejores cantantes de este país».

Por su parte, María Jesús Ruiz ha recomendado a David que pase «página» de una vez. La última en manifestar su opinión ha sido Emma García, quien no ha dudado en romper una lanza en favor del almeriense: «Estaba pensando en estas palabras de David Bisbal y a lo mejor tiene razón. Se ha generado una gran polémica con el tema de que Chenoa no ha salido en el documental y Chenoa sí que ha salido».

«Quizá no todo el tiempo que a algunos seguidores de ella les hubiese gustado. Entonces, él dice: ‘No voy a decir su nombre para que no salga la polémica’. En su línea, como es él, de ser respetuoso y hablar lo justo de su vida privada, se ha referido esa persona. No quiere que se vuelva a entrar en la polémica. Y es que tiene su parte. Pequeñita, pero la tiene», ha concluido Emma García dejando claro, además, que no tiene «ni idea de lo que piensa David» y que simplemente se trata de su opinión.