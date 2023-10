El sobrino de Ana Rosa Quintana le da el corte del día por las audiencias de ‘TardeAR’

Después de varios días sin salir, Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana volvía a ‘TardeAR’. Y nada más verla, el colaborador no dudaba en darle un gran corte a su tía por las audiencias que sigue marcando el programa producido por Unicorn Content.

«¿Qué tal, cuánto tiempo?», le decía la presentadora a su sobrino. «Bien, ¿cómo estás?», le respondía él lanzándole otra pregunta. «Pues para la edad que tengo, no estoy mal», soltaba Ana Rosa sin cortarse.

«Pues tengo sentimientos encontrados», le reconocía Kike a su tía Ana Rosa Quintana. «¿Por qué?», se preguntaba ella. «Porque por un lado, me apetece verte y me da alegría, pero por otro me gusta ganar«, le explicaba él. «¿Cómo que ganar?», cuestionaba Ana Rosa sin entender a que se refería. «Pues que cuando presentas tu no ganamos chica», soltaba sin pudor Kike.

Ana Rosa Quintana da la cara por sus compañeros de ‘TardeAR’

De este modo, el sobrino de Ana Rosa no se cortaba nada al hablar así en pleno directo de como ‘TardeAR’ hizo máximo de audiencia ganando a su competencia el pasado viernes justo el día que la presentadora no estaba al frente del programa. «Sabes lo que te digo, que yo me alegro muchísimo de la audiencia del viernes, primero por mis compañeros que lo hacen fenomenal y segundo porque soy la productora», contestaba Ana Rosa.

Tras ello, Kike daba paso a un vídeo en el que aparecía Beatriz Archidona hablando de ella como ejemplo de éxito. «¿Qué te parece Archidona?», le cuestionaba su sobrino. A lo que Ana Rosa respondía que le sentó muy mal porque pensaba que le iba a poner por la belleza y no por el éxito.

«Te pone por el éxito, no se puede ser más pelota. Y encima te pone una foto que sales bizcochona como homenaje a Leticia Sabater. Yo creo que hay que tener cuidado porque el viernes presentó ella y ya hemos tenido muchas traidoras aquí«, sentenciaba Kike en lo que podía ser una pulla a Sonsoles Ónega y las colaboradoras que han dado el salto a Antena 3 como Paloma García-Pelayo o Beatriz Cortázar.