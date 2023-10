Avance ‘Pecado original’, capítulo del miércoles 18 de octubre: Kaya desenmascara a Sahika

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. La serie turca compite desde hace dos semanas con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

En el capítulo de ‘Pecado original’ de este martes, la redada planificada por Halit terminó con Nadir libre y Yildiz y Zehra en la cárcel; Lila y Yigit se reconciliaron, y Yildiz recibió unas sospechosas fotografías con Leyla y Halit de protagonistas.

¿Qué pasará el miércoles 18 de octubre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2733 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance de ‘Pecado original’ del miércoles 18 de octubre

Nadir llega a la cena con un regalo, un cuadro de uno de los pintores favoritos de Kaya. Cuando aparece Sahika, predispuesta a cenar con ellos, por poco se olvida de respirar del susto. Sahika se inventa que tiene planes para evitar la cena y le asegura a Ender que no podrá intimidarla ni fastidiarla.

En la mansión, Yildiz descubre, casi por accidente, que Erim tiene novia. Sin embargo, Erim coge impulso y decide presentar a Melissa a su familia. Después de eso, en su dormitorio, Yildiz intenta desbloquear el móvil de Halit sin éxito. Halit se da cuenta, pero Yildiz trata de escurrir el bulto.

Mientras, Nadir comparte la cena con el reciente matrimonio. Les pregunta a Ender y a Kaya por su extraña situación. Nadir, que parece estar mostrando un interés de celestina inesperado, señala que aún si Yigit les dijera que ya no es necesario que sigan juntos, ellos mantendrían su matrimonio. Se disculpa cuando recibe una llamada y va a la cocina. Ender le sigue, pero solo puede escuchar el eco de la voz de una mujer.

Concluida la cena, Kaya le señala a Ender lo innecesario que es que le escuche a escondidas en espera de conseguir algo de información a su favor. Pero Ender se mantiene en sus trece: que en ese momento sean aliados, no quiere decir que lo sigan siendo en el futuro. Y tras dos temporadas y media de “Pecado original”, no es difícil de entender qué la ha hecho pensar así. Pese a que discuten, Ender asegura que hará lo que sea para garantizar el bienestar de sus hijos.

Quizás las palabras de Ender lograron despertar algo en él, porque Kaya llama a un amigo, un alto cargo en un banco, y le pregunta si la caja fuerte de su madre fallecida sigue activa. Es así como descubre no sólo que existe, sino que Sahika la usa.

A la mañana siguiente, Ender y Yildiz se reúnen en una cafetería. Ender contempla las fotografías de Halit y Leyla sin poder decir palabra de que todo lo que está ocurriendo forma parte del plan de Sahika. En su lugar, intenta tranquilizarla, pero no lo consigue. Entretanto, Kaya acude al banco y accede a la caja fuerte.

En el interior de la pequeña celda metálica del banco hay joyas y una caja de madera. Dentro encuentra un pendrive y una carta. La carta está dirigida a Sahika, en la que su madre le pide que cuide de su hermano en caso de morir. Kaya toma el pendrive y utiliza la oficina de su amigo para comprobar el contenido. En cuanto localiza el vídeo, se marcha.

Kaya no tarda en cruzar la ciudad para encontrarse con Ender en su despacho. Al observar la alarma y el dolor en su rostro, Ender lo observa esperanzada. Con el vídeo incriminatorio en su poder, Kaya le pide a Ender que se mantenga al margen. De Sahika se encargará él, es su responsabilidad.

En cuanto Sahika se cruza con Kaya, la situación se desborda rápidamente. Con el pendrive en mano, Kaya la acusa y le advierte que no la quiere en su vida. Ella miente, asegurando que es una estratagema de Ender, que ella nunca le haría daño a Yigit, pero Kaya no la cree. Ya no. Intenta detenerle, pero Kaya no puede más y se marcha. Sahika rompe a llorar.