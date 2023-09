Telecinco pone fecha al estreno de ‘Got Talent 9’ en el día menos pensado

Telecinco no pasa su mejor momento en audiencias. Más allá de la revolución que prepara para sus mañanas y sus tardes, los prime time de la cadena están bajo mínimos. Y por ello, la cadena lo apuesta todo a ‘GH VIP’ y a otros formatos como ‘Got Talent 9’.

Después de cancelar ‘La última noche’ y apostar por cine en la noche de los viernes, Telecinco ha decidido fiar su noche de los sábados a la novena edición de ‘Got Talent’ desde este mismo sábado 9 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Un movimiento sorpresa pues no se contaba con que el estreno de ‘Got Talent 9′ fuera ya. De hecho, hasta ahora era habitual que la cadena hiciera presentación de la temporada del talent presentado por Santi Millán pero la premura con su estreno hará que este año el programa no cuente con su habitual rueda de prensa.

Así, Telecinco vuelve a situar ‘Got Talent’ en la noche de los sábados después de que ya ocupara la sexta noche de la semana la edición ‘All Stars’ entre abril y junio. De este modo, el talent producido por Fremantle se verá las caras contra el cine de La 1, El Peliculón de Antena 3, Elblockbuster de Cuatro y ‘La Sexta Xplica’ en La Sexta.

Cabe recordar que la novena edición de ‘Got Talent’ cuenta con la incorporación de Florentino Fernández al jurado en sustitución de Dani Martínez. Junto al cómico se mantendrán en la mesa Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría.