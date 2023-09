Telecinco cancela ‘La última noche’ de su parrilla y esta es la nueva oferta que le sustituye

A Telecinco se le ha agotado la paciencia con ‘La última noche’. Tras seis emisiones sin alcanzar el doble digito, la cadena de Mediaset ha decidido cancelar definitivamente el programa que presentaban Sandra Barneda y Pablo González-Batista y que estaba llamado a ser el sustituto de ‘Viernes Deluxe’.

Fue el martes cuando se conoció que Mediaset había decidido cancelar fulminantemente el programa producido por Cuarzo Producciones. La gran incógnita era saber cuál era la oferta que ocuparía su hueco este viernes y Mediaset ha querido guardar silencio hasta el último momento.

Así, aunque es habitual que la a las 0:00 horas del martes se publique la programación del viernes, Telecinco no lo hacía, y es que cabe recordar que ahora las cadenas no están obligadas a avisar con tres días de antelación. De ese modo, el grupo no anunciaba con qué sustituiría a ‘La última noche‘.

Finalmente, este miércoles por la noche, Telecinco revelaba que por el momento ocupará el prime time de los viernes con Cine 5 Estrellas. En concreto, la cadena estrenará este viernes a partir de las 22:00 horas la película ‘Muerte en el Nilo’.

Telecinco sustituye ‘La última noche’ por cine

De este modo, la cinta dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh verá la luz tras semanas de intensa promoción. La película basada en la historia de Agatha Christie se estrenará en abierto tan solo un año y medio después de su estreno en cines y de que esté también en el catálogo de Disney + desde abrir de 2022.

El estreno de ‘Muerte en el Nilo’ llega una semana después de que Telecinco ofreciera con poco éxito el pasado sábado un nuevo pase de la primera película de la trilogía, ‘Asesinato en el Orient Express’ que anotó un bajísimo 6,9% y 660.000 espectadores. Además el lanzamiento se producirá tan solo una semana antes de que llegue a los cines la tercera parte de la saga, ‘Misterio en Venecia’.