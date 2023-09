Sandra Barneda destapa lo que nunca ha contado de Bertín Osborne y que le enfadará mucho

Bertín Osborne sigue siendo noticia después de que Encarna Navarro confirmara que había mantenido una relación con el cantante de 15 años, coincidiendo con su matrimonio con Fabiola Martínez, quien ha explotado contra él. Cada vez salen más mujeres que han mantenido una relación con el cantante y este miércoles Sandra Barneda ha hecho pública una historia que no gustará nada al cantante.

‘Así es la vida’ se centraba este miércoles en dar con los nombres de todas las mujeres con las que Bertín Osborne había mantenido una relación. De hecho, en el plató se planteaba la idea de que Terelu Campos pudiese haber tenido algo con él. No obstante, Carmen Borrego ha sido la encargada de desmentir cualquier tipo de relación más allá de la amistad.

Por otro lado, los colaboradores del programa de Telecinco han analizado la forma de ligar con las mujeres de Bertín Osborne, algo que ha criticado Gema Fernández. «A mí me molesta esa parte machista de ‘te invito a mi finca’. ¿Pero quién te ha dicho a ti que yo quiera ir a tu finca?». Tras estas palabras, miraba a Sandra Barneda y se echaba a reír.

Gema Fernández, muy crítica con Bertín Osborne.

Tras esta situación incómoda que se estaba viviendo en plató pero que no estaban entendiendo los espectadores, César Muñoz, presentador del programa, instaba a contar a Sandra Barneda lo que estaba sucediendo. Era entonces cuando la periodista hacía público el intento de romance del cantante con ella: «Yo con Bertín no he tenido nada, he tenido muy buena relación con él, pero hubo un momento que él sintió atracción por mí…».

«Él lo intentó a su manera, bien, invitándome a su finca y le dije que no, gracias. ¡Y ya está! No pasa nada», seguía contando Sandra Barneda, que le echaba en cara a sus compañeros que le hubieran obligado a contar su historia con el presentador: «Sois unos traidores y no pienso decir nada ni contar nada en ningún vídeo más».

Finalmente, Sandra Barneda se dirigió hacia el propio Bertín. «Oye, Bertín, esto casi se está convirtiendo en un programa de humor. Llámanos y cuéntanos cualquier anécdota que quieras, con cariño, porque todo lo hacemos con cariño. Dicho estoy, voy a llamar a Bertín, porque seguro que se ha enfadado conmigo por haber contado esto, pero tú sabes que es verdad, Bertín, hace muchos años«, aseveraba la presentadora.