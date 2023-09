Esta concursante de ‘OT’ airea con pelos y señales su relación oculta con Bertín Osborne

Hay que remontarse al pasado mes de julio cuando el programa ‘Socialité’ destapó en exclusiva que Bertín Osborne habría mantenido una relación paralela con la concursante de ‘OT 2006’, Encarna Navarro. Fue esa noticia la que provocó el estallido de Bertín contra el programa de Telecinco. Lo que no esperaba es que Navarro iba a acabar hablando largo y tendido como ha hecho este martes 19 de septiembre.

Ha sido en ‘Espejo Público‘ donde la cantante ha querido pronunciarse. Eso sí, antes Gema López ha querido poner en contexto a la audiencia: «Es la primera vez que Encarna habla. Yo sé que durante mucho tiempo se ha intentado tener este testimonio. Ella se enfadó mucho cuando salió la noticia y Bertín dijo que ni siquiera la conocía. Han sido 15 años en los que han mantenido contacto. Cada vez que tenían ocasión se veían y quedaban».

Mientras tanto, Laura Fa ha querido dejar claro a los espectadores de ‘Espejo Público’ que la relación de Encarna con Bertín habría tenido lugar cuando él está casado: «Coincide en la época con Fabiola. Que él ahora tenga relaciones con distintas mujeres no es importante, es importante en la época que él estaba casado. 15 años son muchos años».

Laura Fa aporta más detalles de la relación paralela de Bertín Osborne.

Encarna Navarro, ex concursante de ‘Operación Triunfo’, rompe su silencio

La cantante se ha mostrado muy contundente desde el primer momento: «Por supuesto que he mantenido una relación íntima con Bertín». Eso sí, Encarna Navarro entiende a la perfección que cuando sale a la luz su romance Bertín lo negara: «No se querrá pillar los dedos, es normal. A mí me duele, me sentó… hombre, muy decepcionada. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa, conmigo siempre se ha portado superbién, pero, ¿negarme ahora como si no me hubiera visto nunca?».

«Yo nunca he hablado, pero lo que no me gustaría permitir es que me niegue. En 15 años ha habido muchas confidencias entre los dos», ha proseguido explicando la cantante, que ha mantenido contacto con Bertín Osborne hasta hace muy poco: «Cuando me enteré de que iba a ser padre le envié un mensaje, por supuesto».

Por si Bertín tiene pensado volver a hacer un vídeo en el que desmentir al programa o a la propia Encarna, esta ha advertido: «Evidentemente, tengo mensajes, no nos comunicábamos por mensajes de humo». Con un sentimiento de «tristeza y decepción», la cantante ha querido aclarar que no sigue enamorada de él pero que existen imágenes de ellos dos juntos que podrían demostrar su romance: «Las imágenes valen más que mil palabras. Me estáis viendo comiendo con él, cantando con él, compartiendo escenario, ¿y ahora no me conoces?».