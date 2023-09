Avance de ‘Pecado original’ del viernes 29 de septiembre: El tenso reencuentro de Kaya con su hermana

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3 continúa su periplo en las tardes de la cadena de Atresmedia junto a ‘Amar es para siempre‘. Desde este jueves, la ficción ha pasado a competir durante media hora contra ‘La Moderna’ y otra media hora con ‘La Promesa’ en La 1.

En el capítulo del jueves, Yildiz acude al Holding Argun y allí se encuentra con Ender. Así, se produce un tenso encuentro entre ambas pese a la amistad que les unía. La hermana de Caner le comunica a la esposa de Halit que muy pronto conseguirá todo lo que se ha propuesto en la empresa.

¿Qué pasará el viernes 29 de septiembre en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emitirá a partir de las 17:00 horas justo después del episodio 2721 de ‘Amar es para siempre’. Te lo contamos:

Avance del nuevo capítulo de ‘Pecado original’

Al terminar su reunión, Sahika acude al despacho de Halit para informarle de su conversación con Nadir. En ese momento entra Yildiz, que, indignada al comprobar que las palabras de Ender eran ciertas, se enfrenta a Halit. La discusión no dura mucho y Yildiz sale del edificio muy pálida. Nadir la sigue. Le pide que se vaya, rabiosa porque es culpa suya que Sahika apareció en sus vidas. En su lugar, Nadir le sugiere que, si quiere averiguar la verdad, acuda a él.

En la casa de Kaya, Sahika se encuentra con Yiğit. Ante sus acusaciones, ella mantiene su inocencia y chantajea a Yiğit con lo que pasará si la delata. Mientras, Kaya le da vueltas al ultimátum de Yiğit cuando Leyla entra a su despacho. Kaya no revela lo ocurrido, solo que Ender también acudió el día anterior. Sahika lo llama y Kaya se marcha.

En la mansión, Yildiz se desahoga con Zehra y con Lila. Ella intenta entender la situación que atormenta a Yildiz, pero la mera mención a Sahika le hace pensar en Yiğit. Yildiz les pide que se pongan de su parte al encarar a su padre. Entretanto, Kaya llega a casa y le pide explicaciones a Sahika. Ella afirma ser inocente y que solo se fue para desconectar por su orgullo herido y corazón roto. Además, le informa de que Halit la ha contratado, prueba de que es inocente.

En su casa, Ender despotrica sobre Halit mientras Caner intenta tranquilizarla. Como Nadir es una gran incógnita, Ender no sabe hasta qué punto puede confiar en él. Entretanto, Kaya y Yiğit hablan sobre Sahika y, aunque se ve tentado a confesar, Yiğit solo admite que ella no es de fiar porque rompió muchas promesas. Yiğit le pregunta a Kaya si ha pensado sobre el matrimonio con Ender. Ante la negativa de Kaya por llevarlo a cabo, Yiğit se cierra en sí mismo.

Tras la marcha de Yiğit, Sahika bromea con su hermano sobre que su hijo es un melodramático, pero su actitud burlona cambia en cuanto escucha el ultimátum que le lanzó a Kaya. Yiğit no tarda en acudir a la casa de Ender de improviso. Le hace la misma pregunta sobre el matrimonio. Ante la negativa, se marcha con una actitud aún más hermética. Ender ve preocupada cómo Yiğit se marcha a pie en medio de la noche cerrada.

Durante la cena, Yildiz impulsa a los demás para que Halit explique lo de Sahika. Zehra se acobarda, pero Lila y Erim sí le hacen preguntas. Mientras, aún en su casa, Ender llama a Kaya y le explica su conversación con Yiğit. Caner y Sahika tratan de calmarles simultáneamente, pero ambos están demasiado nerviosos.

Entonces, Erim recibe una llamada de Ender. Le pregunta si ha hablado con Yiğit. Ella intenta no preocuparle, aunque es evidente que está ansiosa. Al no tener ninguna noticia por parte de Erim, va con Caner a la antigua casa de Yiğit. No obstante, a Erim se le ha quedado la mosca detrás de la oreja y busca a Lila para que le ayude. Aunque se preocupa, Lila trata de fingir que no es así, cosa que irrita a su hermano. Erim no entiende el concepto de amor de su familia y le pide que deje de actuar como su padre.

Kaya, Ender y Caner se reúnen frente a la vieja casa de Yiğit. Al no encontrarle, se asustan. Caner va a revisar unas direcciones que le han enviado a Kaya a ver si está en alguno de esos sitios, mientras Ender y Kaya siguen la búsqueda. Entretanto, en la mansión, Lila le pide ayuda a Yildiz por Yiğit. Yildiz expone los sentimientos de Lila y la anima a buscarle. Sigue a tu corazón. En resumen, no seas como tu padre. Zehra le sugiere que le pregunte a Akin por Yiğit.

Kaya y Ender siguen buscando a Yiğit. Ender plantea llamar a Nadir por sus contactos, pero no es ella quien lo llama sino Sahika. Después de un cruce puntilloso por su oferta, le pregunta si tiene a Yiğit. Le preocupa el chico por Kaya. Mientras tanto, ajeno al nerviosismo de todos los que están buscándole por la ciudad sin parar, Yiğit permanece en casa de Akin.

Sin embargo, gracias a la idea de Zehra, Lila aparece. Nada más verle, le comparte la ubicación a Ender. Mientras ellos discuten por su desaparición y por las palabras que ella usó para romper con él, Ender y Kaya llegan. Yiğit intenta expulsarlos, rabioso y cayendo en un ataque de pánico, pero está tan frenético que casi se desmorona en brazos de Kaya. Él se compromete a cumplir su petición, a casarse con Ender, para traerle de vuelta. Ya en casa de Kaya, Ender y él hablan del estado mental de Yiğit y acceden a casarse para proporcionarle una red de seguridad.