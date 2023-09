Los incendiarios términos de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos en Antena 3

Edmundo Arrocet ha entrado en directo en ‘Espejo Público‘ tras la muerte de María Teresa Campos. El humorista fue su pareja hasta hace seis años. Sin embargo, el pronunciamiento del chileno no ha sido el esperado y ha provocado una gran controversia en un día como hoy.

«Fuiste el último gran amor de María Teresa y perderte a ti fue el principio del fin para ella», le ha espetado inicialmente Susanna Griso. «Viví 6 años con ella, fui feliz, es una pérdida para todos nosotros pero sobre todo para la familia. Yo estoy en América y no me lo imaginé nunca», ha empezado diciendo.

Sobre cómo se ha enterado de la triste noticia, Edmundo Arrocet se ha explicado. «Me ha llamado mi representante a las 7 de la mañana para decirme que Teresita ya no estaba con nosotros. Yo no sabía que estaba mal porque llevo mucho tiempo fuera y no estaba mucho al tanto», ha reconocido.

«La última vez que hablé con ella fue el día que me despedí, cuando la gente dijo que fue por un Whatsapp, pero eso fue una mentira de las que duele en el alma», ha recordado, resucitando así un episodio muy doloroso de la vida personal de la comunicadora. «Ella se quejaba amargamente de que un amor de 6 años no podía terminar por un Whatsapp, pero tú dices que no fue así», le ha cuestionado Susanna Griso.

«No, para nada, había mucha comunicación y lo demás son inventos chinos. Que muestren el Whatsapp donde dicen que yo acabé con ella así. Fue una mentira infame, se llenaron muchas páginas sobre ello», se ha defendido Edmundo Arrocet en un afán victimista.

«¿Tienes previsto llamar a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego?», le ha preguntado Griso. «Les escribiré, pero yo estoy con sentimientos encontrados con ellas. No se han portado bien conmigo ni se portaron bien con la mamá en su época», ha llegado a soltar sin ningún tipo de miramientos.

«¿Si tú pudieras tener una última conversación con María Teresa, le pedirías perdón por el sufrimiento?», se ha interesado el copresentador Miquel Valls. «No, yo no, la que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí, no yo a ella, porque nunca fue verdad nada de eso», ha sentenciado Edmundo dejando a todos con caras de circunstancia.

Unas palabras de Edmundo Arrocet tremendamente controvertidas, muy sorprendentes en un día como hoy, que han hecho estallar en plató a Joaquín Torres, amigo de Terelu: «Me pareces un gran cínico. Por dignidad, hoy, deberías respetar el dolor de la familia. Ni ha querido a María Teresa ni la quiere».