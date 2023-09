La significativa reacción de Risto Mejide tras cancelarse los ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier

Mediaset anunciaba este jueves que cancelaba fulminantemente ‘Cuentos chinos’. Así, el grupo ponía fin al programa con el que Jorge Javier Vázquez y La fábrica de la tele volvían a Telecinco tras el fin de ‘Sálvame’. Poco después de conocerse la noticia, el catalán reaccionaba en sus redes sociales. Y han sido muchos los rostros que le han apoyado, entre ellos Risto Mejide.

«Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda», reflexionaba Jorge Javier tanto en Instagram como en «X».

La cancelación de ‘Cuentos chinos’ ha sido celebrada por algunos que han aprovechado para cargar duramente contra Jorge Javier Vázquez como es el caso de Antonio David Flores. Tampoco Pedro Ruiz se ha contenido. Por contra, muchos compañeros del catalán le han mostrado su apoyo ante este varapalo como es el caso de Risto Mejide.

Risto Mejide reivindica la figura de Jorge Javier

Así, Risto Mejide no ha dudado en dar la cara por su compañero con el que trabajó en ‘Got Talent’. Además cabe recordar que ‘Cuentos chinos’ y ‘Todo es mentira’ comparten productora. E incluso dos de sus colaboradores, Antonio Castelo y Virginia Riezu, también han colaborado con Jorge Javier en el programa.

«No te vayas muy lejos. Tu estrella es más necesaria que nunca», le contestaba Risto Mejide a Jorge Javier Vázquez tras su reflexión sobre la cancelación de ‘Cuentos chinos’. Unas palabras con las que el publicista no solo apoya a su compañero sino con las que deja claro que la televisión y Mediaset necesitan a alguien como él ahora que la cadena atraviesa una grave crisis de audiencia.