La incendiaria publicación de Pedro Ruiz ante el cierre de los ‘Cuentos Chinos’ de Jorge Javier

Pedro Ruiz ha reaccionado también a la cancelación de los ‘Cuentos Chinos’ de Jorge Javier Vázquez que hizo oficial Mediaset este jueves. El grupo audiovisual no edulcoró las razones y señaló abiertamente que la razón de esta drástica decisión no es otra que los datos de audiencia. «Tras no haber obtenido los resultados esperados», indicaron en un breve comunicado.

Un cierre que se produce tras solo diez emisiones en las que este nuevo formato de La Fábrica de la Tele no solo no ha disputado el liderazgo a sus inmediatos competidores, sino que además ha debilitado una franja de access prime time ya de por si maldita para Telecinco. Llegó a marcar un insostenible 5,8% de share.

La reacción de Jorge Javier Vázquez no tardó en producirse a través de una publicación consternadora, donde asumía el fracaso y mostraba su pesar por no haber contado con el beneplácito del espectador. «No ha podido ser (…) Toca hacer las maletas y seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda», escribió notablemente desolado con este nuevo revés.

Pedro Ruiz sentencia que ‘Cuentos Chinos’ eran «restos de productos averiados»

Desde que trascendió la noticia, han sido numerosas las reacciones. Unas de regocijo y otras de apoyo. Y entre todas ellas destaca la de Pedro Ruiz. «No celebro el mal de nadie. Pero el final de CUENTOS CHINOS venía en el arranque». empieza escribiendo el intérprete en sus redes sociales.

«Edificar alternativas al éxito ajeno sobre los restos de productos averiados no es una gran idea. Todos podemos fracasar -me incluyo- pero levantar castillos sobre barro no es buena idea», ha sentenciado, dando así la puntilla final del veterano comunicador.