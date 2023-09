‘La Promesa’ sufre un cambio in extremis en su emisión en TVE este lunes que debes saber

‘La Promesa’ experimentará un importante cambio de emisión en La 1 de TVE este mismo lunes. La cadena pública ha anunciado que ofrecerá doble capítulo de estreno de la serie en una semana muy decisiva con la misteriosa desaparición del bebé de Pía, el grave estado de salud de la ama de llaves y la llegada a palacio de Antonio de Carvajal y Cifuentes, el prometido de Martina que pondrá en jaque su relación con Curro.

De este modo, con esa notable modificación en la programación, el primer episodio se emitirá en su horario habitual (de 16:30 a 17:25 horas) y el segundo irá justo a continuación: entre las 17:25 horas y las 18:25 horas. Es decir, en consecuencia, se suspenderá la emisión de ‘La Señora’.

Este movimiento de TVE con ‘La Promesa’ no es nuevo, pues han sido varias las ocasiones en las que se ha optado por la estrategia de lanzar doble entrega de la serie revelación de la temporada. Y, en este caso, la decisión podría estar justificada porque el próximo viernes, 8 de septiembre, habría un parón a causa de la nueva etapa de La Vuelta a España, que saltará de La 2 a La 1.

Avance de los capítulos 177 y 178 de ‘La Promesa’

Rómulo no trae buenas noticias de la Guardia Civil, por lo visto no van a hacer mucho por encontrar al hijo de Pía. Sin su ayuda, el servicio no sabe por dónde tirar para dar con el bebé, por lo que no les queda otra que plantar cara a la principal sospechosa: Petra. Las dudas de Cruz sobre el trabajo de Abel en sus funciones se acrecientan tras hablar con Jimena. Una vez más, la Marquesa no se quedará quieta a la hora de buscar un enfrentamiento con el amigo de Manuel.

Feliciano y Fernando van haciendo más migas ahora que el muchacho lo sirve personalmente. Las ilusiones del chico serán máximas cuando el señor deje caer una posible oferta de trabajo en Madrid. Margarita será testigo de una conversación clave entre Catalina y Lorenzo, y descubrirá que Alonso perdió parte de La Promesa en favor de su cuñado… Una información interesante que intentará utilizar a su favor.

Jimena y Manuel parecen pasar por un buen momento, aunque Teresa no lo ve del todo claro. Y no se equivoca, porque la cabeza y el corazón del heredero de los Luján siguen centrados en Jana, de hecho se empieza a molestar con la cercanía entre Jana y su amigo Abel, hasta el punto de no oponerse a la marquesa cuando esta le dice que quiere al médico fuera de su casa.

Todos se preocupan por Candela, que sigue hundida tras el secuestro del niño y no se separa día y noche de la vera de Pía, hasta el punto de que ni come ni duerme. Jana ha tenido una idea, existe un medicamento que podría salvar la vida al ama de llaves, pero no es nada fácil de conseguir. Cuando Petra niega haber secuestrado al bebé de Pía, empiezan a barajar nuevos sospechosos y Jana sugiere a Rómulo que hable de nuevo con la Guardia Civil… ¿Y si ha sido cosa de Gregorio? En La Promesa todos esperan nerviosos la llegada de Antonio de Carvajal y Cifuentes, pero, cuando está a punto de llegar, Martina no aparece.