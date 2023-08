¿Quién es el nuevo personaje que llega a ‘La Promesa’ y que va a trastocarlo todo?

‘La Promesa‘ se ha convertido con el paso de los meses en uno de los grandes éxitos de TVE. Ya no solo de 2023, sino de los últimos años. Liderando las audiencias de sobremesa, la serie diaria del ente público sigue conquistando a todos con sus historias más cercanas al culebrón que a otra cosa. Pero da igual. Porque funciona, y ha arrasado con todos sus competidores. ¿Alguien se acuerda de ‘Mía es la venganza‘ a estas alturas, la que fuera gran apuesta de Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame‘?

Pero si quieres mantenerte fresco y que tu público no te abandone a las primeras de cambio, no solo debes innovar en tus tramas, sino también en tus personajes. El fichaje de nuevos intérpretes es un básico, y ‘La Promesa’ lo hace a la perfección. Su último gran fichaje ha sido el joven actor Tomy Aguilera, que comenzó a rodar la serie el pasado 1 de agosto, dando vida al personaje de Antonio de Carvajal y Cifuentes, cuya aparición causará estragos en la vida de Martina. Y no solo en la vida de Martina, sino en toda La Promesa, porque va a revolucionarlo todo con su llegada.

Descubre a Tomy Aguilera, una de las nuevas caras de ‘La Promesa’

Tomy Aguilera, de 25 años, debutó en la versión española de ‘Skam‘ que realizó Movistar Plus. Pero donde dio el salto a la fama fue gracias a la serie de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’, donde daba vida al personaje de Charly. «Yo, que hago música y mi padre es profe de Historia, cada vez que me adentro en un género busco su historia. Igual que en la actuación, cuando ves lo que han tenido que vivir los actores españoles, la evolución de los directores, vas a un rodaje con más respeto y le das el valor que tiene«, afirma Tomy Aguilera cada vez que tiene que interpretar a un nuevo personaje.

Es raro que aún no haya aparecido en ‘Élite‘, sobre todo siendo parte de otra serie de Netflix. Pero el intérprete ha querido probar suerte en el mundo de las series diarias. Al final, tarde o temprano todo actor quiere dejar atrás los personajes adolescentes y dar un paso más allá.