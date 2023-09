Karina no se calla y desmonta en directo un complot en ‘GH VIP’ que creará controversia

Las nominaciones de ‘GH VIP‘ se han convertido en el gran termómetro de los espectadores para detectar qué clima se respira en la casa. Karina ha sido una de las principales afectadas durante el primer reparto de puntos llevado a cabo en esta edición. Un señalamiento que ha sorprendido a la cantante, quien ha frenado en seco las alegaciones que algunos compañeros le han dado.

En concreto, el reparto de puntos ha comenzado tanto en el salón de la casa como en el confesionario. Aunque los compañeros que han nominado en el salón han preferido no nominar a Karina, salvo Sol Macaluso, los concursantes que han nominado en el confesionario sí que la han señalado mayoritariamente. Es el caso de Oriana, Marta Castro y Luitingo.

Muchos de ellos han alegado el mal trago que está atravesando Karina en la casa debido a sus dolencias y a los achaques de la edad. Precisamente esto ha provocado la duda de Marta Flich, quien le ha preguntado a la concursante si había pedido el voto. Cabe recordar que muchos concursantes optan por esta estrategia para conseguir salir de la casa sin pagar la penalización correspondiente que conlleva abandonar.

Marta Flich siembra la duda sobre Karina

«Karina, ahora que puedo hablar contigo, tengo una duda. ¿Tú has pedido a tus compañeros que te nominen?» «No, no he pedido que me nominen. Me nominan porque ven que no tengo la agilidad ni la colaboración de estar en la casa, de fregar platos, de barrer», fueron las palabras de Karina.

Lejos de quedarse callada, Karina ha proseguido narrando lo cuesta arriba que se le está haciendo permanecer en el concurso. «Vivo en un apartamento de 58 metros cuadrados, veo esto tan grandísimo y yo con mis piernas no puedo. Yo sinceramente aquí me siento disminuida. Ellos me dicen ‘te voy a votar’ y yo digo ‘muchas gracias’, pero yo el voto no lo he pedido», ha matizado la concursante señalada. «Ha quedado claro», ha concluido la presentadora.