Jorge Javier censura el feo desaire a María Teresa Campos que se vio en Telecinco: «¿Qué necesidad?»

Este martes 13 de septiembre, Bárbara Rey ha visitado ‘Cuentos Chinos’ en su segundo programa en Telecinco. Durante su extensa charla con Jorge Javier Vázquez, ambos han recordado tanto a María Teresa Campos como a María Jiménez, quienes fallecieron la semana pasada con apenas dos días de diferencia.

La exvedette sorprendía con una revelación sobre la veterana comunicadora: «En los últimos tiempos de ella, conmigo no se portó nada bien. Pero bueno, luego nos reconciliamos. Y cuando ha estado enferma, a través de sus hijas le he hecho llegar mis sentimientos».

Sin embargo, Jorge Javier le recordó que, aunque él también había tenido discusiones con la periodista, «lo importante es el recuerdo que nos queda de la gente. Y el recuerdo que nos queda de María Teresa Campos es indiscutible. Era una maestra del entretenimiento». Unas palabras que se llevaron el aplauso del público presente.

Jorge Javier, sobre el feo de Lequio hacia María Teresa Campos: «¿Qué necesidad de enfrentarlas?»

En este sentido, Bárbara Rey definió a María Teresa como «inigualable»: «no he visto a nadie en mujer que haya podido sustituirla hasta el momento. Hasta el momento no he visto a nadie que se pueda comparar con ella». Además, criticó duramente las palabras de Alessandro Lequio en ‘El programa del verano’, donde aseguró que ‘la reina de las mañanas’ era Ana Rosa Quintana, y no la Campos.

«Hubo algo que no me gustó nada en esta cadena. Estaba viendo el programa de por las mañanas, y yo a Alessandro Lequio, al que tengo bastante aprecio, oí decirle en un momento en el que acababa de irse María Teresa Campos, que la única reina de las mañanas era Ana Rosa. Además, lo decía a voces y repitiéndose. Y yo creo que cada una tiene su puesto y tiene su lugar. No era el momento de decir una cosa de ese tipo. Me pareció muy fuerte y muy desagradable», reconoció Bárbara Rey.

Unas palabras con las que estuvo de acuerdo Jorge Javier, quien dejó claro que no hay ninguna «necesidad de enfrentarlas cuando las dos han tenido dos trayectorias distintas». «Se lo hubiera dicho a él en ese momento, pero no le tenía enfrente», sentenció la invitada.