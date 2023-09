Jordi González descoloca (y mucho) con su reacción cuando le preguntan por Daniel Sancho

Jordi González está de vuelta en la televisión y, además, por partida doble. Tras un año sabático en el que ha aprovechado para descansar y desconectar, el presentador ha vuelto con las pilas cargadas. Pero no lo ha hecho a Telecinco, la que era su casa hasta hace un año, sino a TVE, con ‘Lazos de sangre’, y muy pronto, con el nuevo programa vespertino de la cadena pública.

El catalán ha concedido unas declaraciones a Europa Press en las que se muestra encantado con su vuelta al trabajo. «Me apetece muchísimo lo que me propone TVE. Lo que me ha propuesto en verano, que es ‘Lazos de sangre’, y lo que va a empezar pronto, que es el programa de la tarde», reconoce.

Sobres sus competidoras en la franja vespertina, Sonsoles Ónega en Antena 3 y Ana Rosa Quintana en Telecinco, Jordi González lo tiene claro: «Más que competir, coincidir. Pero las cadenas compiten, no seamos ingenuos. Vamos a entretener, acompañar, a informar a las personas que decidan poner La 1 por la tarde».

Jordi González sobre el fichaje de Terelu para su programa: «Es precipitado»

Entre los fichajes de este nuevo programa vespertino está Terelu Campos. Una incorporación con la que él se muestra muy contento. Y es que, tal y como recuerda el comunicador, «ella trabajó conmigo en ‘La Noria'». No obstante, ha dejado claro que, por el momento, no hay nada firmado. Y es «precipitado dar por hecho que estará en ‘La Plaza'».

Como no podía ser de otra forma, el reportero de Europa Press ha preguntado a Jordi González por la polémica del verano, el crimen cometido, presuntamente, por Daniel Sancho. A la pregunta de si está preparado para afrontar los nuevos temas que copan ahora todos los informativos, su respuesta ha sido de lo más inesperada: «Yo he estado 1 año descansando, no 14 años. Yo he evolucionado. Si tú este verano con tu familia has hablado del ‘descuartizador de Tailandia’, ¿cómo no voy a hablar yo en la tele?».

Sobre si le ha impactado el caso del hijo de Rodolfo Sancho, el catalán ha sorprendido en su respuesta: «Honestamente, no. Porque no conozco ni a uno ni a otro. Ni a los padres. Conocía mucho al abuelo de Daniel Sancho (Sancho Gracia), al que apreciaba muchísimo. Me ha impactado a nivel informativo. Pero tampoco he puesto ninguna vela por nadie», sentencia.