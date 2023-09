Indignación del público de ‘4 Estrellas’ con TVE por eliminar varias escenas: «Chapuza descomunal»

Los fans de ‘4 estrellas’ están muy cabreados con TVE y sobre todo los de Luznhoa, es decir la pareja que forman Luz (Ana Jara) y Ainhoa (Belén Écija) porque la cadena pública eliminó este jueves varias escenas del capítulo 88 de la ficción creada pro Daniel Écija.

Y es que La 1 optó por recortar la duración del capítulo de este jueves para evitar que ‘MasterChef Celebrity’ comenzara sobre las 22:40 horas. Así, adelantó el comienzo del talent de cocina y recortó algunas escenas de ‘4 estrellas’ después de que Telecinco también decidiera eliminar ‘Cuentos chinos’ y ofrecer un express de ‘GH VIP’.

Una estrategia muy criticada por los fans de ‘4 estrellas’ que no han dudado en cargar duramente contra TVE por no avisar de que no iban a ofrecer el capítulo entero de la ficción y les iban a dejar con la miel en los labios de ver el final del capítulo 88.

Así, el capítulo que emitió La 1 este jueves tuvo una duración de 40 minutos, sin embargo el que hay colgado en RTVE Play dura 47 minutos. De modo que La 1 habría dejado sin emitir unos 7 minutos al meter la tijera cabreando a los espectadores.

Lluvia de críticas a TVE por recortar ‘4 estrellas’

No es la primera vez que La 1 hace algo parecido con la duración de ‘4 estrellas’ al recortar sus episodios en función de su programación. Pero el hecho de que muchos se hayan quedado con las ganas de ver lo que sucedía entre Luz y Ainhoa en las escenas eliminadas ha hecho que hayan criticado duramente a la cadena pública. Y parafraseando al título del capítulo 88 ‘Todo tiene un límite’, los fans han dicho basta.

Y es que son muchos los que se han dado cuenta de que hay escenas muy importantes para la trama que no se emitieron en directo en La 1 pero si están en el capítulo colgado en RTVE Play.

Comprendo que el corte del episodio de hoy como el del otro día es pura estrategia para no provocar retrasos en MC. Pero me parece una falta de respeto brutal a la audiencia fiel de #4Estrellas. Que les está dando unos datos maravillosos a #RTVE. De esto último, no nos olvidemos. — Mario Cerdeño (@MarioCS1985) September 21, 2023

O SEA,NO SOLO ELIMINAIS UNA PUTA ESCENA,QUE ADEMAS CORTAIS TODA LA TRAMA DE GOLPE. SOIS UNOS CABRONES Y EL FANDOM #LUZNHOA OS EXIGIMOS UNA EXPLICACIÓN Y UNAS DISCULPAS. TODAS ESTAS ESCENAS ELIMINADAS HOY!#4ESTRELLAS @La1_tve @rtveplay @rtve @RTVE_Com @rtve pic.twitter.com/OC2Kc7etrv — Alba 🍊🥕🏳️‍🌈♀️ (@EivaStitch) September 21, 2023

vergüenza de tratar a #4Estrellas cómo lo tratáis y sobre todo los jueves!!! a las #Luznhoa las usamos cómo gancho siempre y ayer cortáis única y exclusivamente sus escenas!!! muy bien!!! — pausini🩷luznhoa🥕carmilla💚 (@conchita33) September 22, 2023

#Luznhoa #4Estrellas pic.twitter.com/7pOkEYLom5 — Cris❤️🥕 (@crisag99) September 21, 2023

Ya que nos digan porque nos odia tanto @rtve que yo sepa no hicimos nada malo para que traten tan mal a #4Estrellas y #Luznhoa falta de respeto a los televidentes. Siguen funcionando gracias al televidente y se portan así. Una desilusión de verdad 😕 — Cocineras 🇦🇷🥕 (@veritococinera) September 22, 2023

No es normal cortar un capítulo a mitad de una frase o eliminar una trama completa solo para que te cuadre los horarios de otro programa. Es vergonzoso y una chapuza descomunal #4Estrellas — slice of life (@SrtaDexter) September 21, 2023

La explicación de María Escario, la defensora de la Audiencia

Tras el revuelo causado, y ante las críticas recibidas, la Defensora de la Audiencia de RTVE, María Escario ha querido dar explicaciones y responder a una de las quejas que le ha llegado por este movimiento de TVE con la emisión de ‘4 estrellas’.

“Dada la larga duración del programa ‘MasterChef Celebrity’, se solicitó a la productora de la serie 4 Estrellas que redujera unos minutos el capítulo emitido ayer», empieza diciendo María Escario. «Los responsables de RTVE Play no fueron informados de esta modificación y publicaron en la plataforma el capítulo que en principio iba a ser emitido en lineal. Por esa razón, esa primera secuencia que si aparece en digital, no se vio en su emisión lineal. Pero me aseguran que aparecerá en el capítulo del lunes», explica la defensora.

«Que los responsables de programación decidan reducir unos minutos la duración de un capítulo de una serie en un día determinado, responde a una legítima estrategia de programación que solo busca obtener un mejor resultado de audiencia y por tanto de la rentabilidad de programas de la televisión pública, a la que se le exige ser competitiva», prosigue defendiendo María Escario.

Finalmente, la defensora si critica lo que sucedió la semana anterior con ‘4 estrellas’. «Lo que no debió ocurrir es lo sucedido el pasado jueves 14 con el corte brusco y precipitado del capítulo correspondiente. Es algo que he compartido ya con los responsables y confío en que no vuelva a ocurrir», concluye.