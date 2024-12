María Escario paraliza la emisión de 'La Revuelta' con un firme recado para Broncano: "Actualízate"

'La Revuelta' regresó este lunes cargada de sorpresas tras coronarse con la entrevista de Jorge Martín por encima de 'El Hormiguero' el pasado jueves. Sin embargo, David Broncano no esperaba ser víctima de una de esas sorpresas antes de recibir al invitado. En mitad de su sección, Jorge Ponce sorprendió al humorista con la llamada sorpresa de María Escario, que se dirigió directamente al presentador con un firme reproche.

Jorge Ponce aterrizó con su sección en 'La Revuelta' este lunes para presentar una estrafalaria novedad en el plató del programa. Una tubería a presión por la que transportar objetos de un lado al otro del escenario. Y en una de las demostraciones, Miguel mandó desde control un teléfono móvil que contenía una inesperada llamada para el de Jaén.

María Escario tiene que corregir a David Broncano por lo que dijo de ella hace una semana

David Broncano descolgó el teléfono sin saber bien quién estaba entrando en directo, cuando de repente se dio cuenta de que era María Escario, uno de los rostros veteranos de TVE. "Te llamo por alusiones", comenzó explicando la periodista, refiriéndose a cuando la semana pasada el humorista la mencionó en su entrevista con la actriz de Mina el Hammal.

Perdona el error, @maria_escario. Si es que no somos periodistas 🙁 pic.twitter.com/isoP3PTw96 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2024

Cabe recordar que, durante el paso de la protagonista de 'Raqa' por el espacio de La 1, el presentador trató de sonsacar a la actriz cuál era la misteriosa estrella de la que Danna Paola se había enamorado y dedicado una canción. Y Escario fue una de las apuestas que Broncano lanzó al azar, pero tuvo un error. "La semana pasada entrevistaste a Mina el Hammani, y le dijiste 'la presentadora de los deportes'... yo llevo seis años sin presentar los deportes", subrayó la comunicadora.

"A ver si te actualizas de la casa en la que trabajas", terminó espetando entre risas la veterana de la cadena pública mientras David Broncano buscaba la forma de justificarse. "Seis años...", comentó incrédulo el conductor de 'La Revuelta' lamentando su error. "Después de presentar deportes, luego fui directora de comunicación y luego defensora, que te has librado por los pelos de que fuera la defensora del espectador", añadió entonces María Escario.

Sobre la llegada de 'La Revuelta': "Yo era muy partidaria de que vinieras"

Y el presentador no dudó en preguntar por sus intenciones tras esa curiosa observación. "Dices que me he librado por los pelos porque tú crees que se requiere que al espectador se le defienda de mi", preguntó Broncano. "No, al revés. Yo dejé de ser defensora y me habría encantado coincidir contigo, lo dejé justo cuando empezaba 'La Revuelta' en septiembre", explicó entonces la periodista.

"Viste venir este follón y dijiste yo me voy pa mi casa, a mi dejadme en paz que es mucho lío", comentó entre risas David Broncano antes de que la invitada improvisada se confesase como una gran seguidora del humorista y su equipo. "No, yo era muy partidaria de que vinieras, y nada muy bien. El programa va como un tiro así que genial", celebró Escario entre aplausos antes de que el comunicador se disculpase.

"Yo discúlpame María, porque es verdad que no he estado viendo los deportes de TVE pero los voy a ver", terminó señalando el presentador antes de despedir al mítico rostro de La 1 y recibir a Dani Martín en plató, el invitado de 'La Revuelta' de este lunes.