María Escario clama alto y claro contra la retransmisión de los Juegos Olímpicos: «Me pone enferma»

A un día de que tenga lugar la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, María Escario, una de las periodistas más veteranas de TVE ha querido compartir una crítica a través de sus redes sociales. La comunicadora ha estado durante años ligada a la retrasmisión del evento deportivo por excelencia, por lo que sabe muy bien de lo que habla.

La periodista, quien comenzará su jubilación el próximo mes de diciembre, ha cubierto siete Juegos Olímpicos en sus más de 40 años en TVE. A través de su cuenta de X, María Escario ha criticado duramente a los compañeros de profesión que, en su opinión, emplean un «paternalismo» con los deportistas que no consiguen ganar ninguna medalla.

La crítica de María Escario que ha dividido a sus seguidores

«Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo», escribía María Escario. Una publicación que dividía a sus seguidores. Por un lado los que están a favor de sus palabras y los que, por el contrario, no están de acuerdo con las mismas.

«Totalmente. En especial con deportes minoritarios y deportes femeninos»,escribe un usuario. Mientras que otro cree que «es lo que hay en el mundo de cristal que estamos construyendo». Tamién hay quien opina que hoy en día ya no hay «periodismo deportivo en España. Bufanderos, estómagos agradecidos… de todo, menos periodistas». Un tuit que ya acumula 2 mil likes y 260 comentarios con opiniones de todo tipo.

Antes de su inminente jubilación, María Escario ha estado ocupando el cargo de Defensora de la Audiencia de RTVE, papel que lleva desempeñado desde el 2021. Ahora, ha decidido «cesar voluntariamente» de sus funciones. La periodista Rosa María Molló es la designada para relevarla.

Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo. #Paris2024 — María Escario (@maria_escario) August 9, 2024

Periodismo? Ya no existe periodismo deportivo en España. Bufanderos, estómagos agradecidos… de todo, menos periodistas. — Ismael.GS (@IsmaelGS14) August 9, 2024

Los paternalismos sobran, pero a mí me preocupan más los que exigen medallas a los deportistas y consideran un fracaso caer en semifinales o lograr una cuarta o quinta plaza. La medallitis. https://t.co/RID99oZ9J3 — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) August 9, 2024

Es mejor salir a criticarlos como si nos debiesen algo a los demás cuando lo que deberíamos hacer es apoyarlos y agradecerles su esfuerzo por representarnos tengan más o menos éxito pero supongo que hay que descargar las frustraciones propias en los fracasos de los demás. https://t.co/8slTFsjyLI — Pablo Fernández (@PabloFR_) August 9, 2024

Es lo que hay en el mundo de cristal que estamos construyendo https://t.co/xQXgE6yvT0 — Javier Santos (@_JavierSantos_) August 9, 2024