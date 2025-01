María Escario destapa cómo fue apartada de su puesto por TVE realmente: "Te quitan a dedo"

Tras más de 40 años al frente de la información en RTVE, María Escario se despidió de la corporación el pasado 2 de septiembre, dejando su puesto como defensora de la Audiencia. Sin embargo, fue ya en 2014 cuando quedó apartada del Telediario, y la periodista ha roto su silencio en su visita a 'Hoy por hoy' de Cadena Ser, desvelando cómo se gestionó realmente su reubicación dentro del ente.

Durante su última entrevista con José Luis Sastre para el programa de la Cadena SER, el mítico rostro de TVE se ha sincerado como nunca sobre cómo vivió los primeros intentos de la corporación de apartarla de las cámaras. "¿Quieres que te cuente la verdad?", preguntó con tono serio la periodista al conductor de 'Hoy por hoy' antes de remontarse a su salida del Telediario hace casi diez años.

María Escario desvela cómo fue apartada del 'Telediario': "No tuvo ni el gesto de mirarme a la cara"

María Escario comenzó explicando que, poco antes de irse de vacaciones, no dejaban de advertirle que Julio Somoano, director de los Servicios Informativos de TVE entre 2012 y 2014, tenía una conversación pendiente con ella. "Total, me voy de vacaciones, nadie de me llama... y según estoy poniendo la toalla en la playa, a las 12, el director me llama", recordó la presentadora, que rememoró entonces la conversación con el directivo durante el mandato de Mariano Rajoy.

@maria_escario recuerda su 'adiós' al @telediario_tve



"El director de informativos no tuvo ni el gesto de mirarme a la cara"



"No pasa nada porque dejes de presentar un Telediario. Te ponen a dedo y te quitan a dedo. Pero en tu primer día de vacaciones y por teléfono…"

"Me llamó para decirme que dejaba de presentar el Telediario, y me quedé muerta, claro. Mi primer día de vacaciones... después de 20 años el director de informativos no tuvo ni el gesto de mirarme a la cara", lamentó la comunicadora. "No pasa nada porque dejes de presentar un Telediario. Te ponen a dedo y te quitan a dedo, muy bien, tiene todo el derecho", advirtió entonces la antigua defensora de la Audiencia.

"Pero hombre, en tu primer día de vacaciones... no sé, no es bonito. Lo estoy contando porque luego se lo dije. El inconveniente es que me jodió un poco el verano, pero lo bueno es que tardé 48 horas en recuperarme. Dije, voy a dejar todo esto en el mar, me voy a bañar y voy a recomponer mi vida. Y voy a pensar qué quiero hacer para la vuelta", explicó María Escario, recordando el difícil escenario que enfrentó.

"Siempre he sido un poco rebelde, nunca me he callado"

Y lo que hizo después, según contó en su encuentro con José Luis Sastre, asegura fue una manera de dar una lección a quiénes la apartaron del puesto que amaba. "Hice en torno a 50 reportajes y el 90% fueron minuto de oro del Telediario. Le dije al director, esto es para que te sientas orgulloso de mí. Porque a mí me puedes quitar el Telediario, pero no me puedes quitar el escudo de ser RTVE y seguir sumando. Yo voy a seguir haciendo un trabajo del que tú te vas a seguir sintiendo muy orgulloso", sentenció la periodista.

Sobre las razones de su cese al frente del espacio informativo de la cadena, María Escario insistió en que no recibió ningún tipo de explicación. "Creo que ya había gente empujando. Siempre he sido un poco rebelde, nunca me he callado", confesó la periodista en 'Hoy por hoy'. "Nunca nadie me ha sabido explicar por qué, ni por qué de esa manera", insistió la presentadora.

@jl_sastre: "¿Qué razones te dio?"



@maria_escario: "Ninguna"



Sastre: "Crees que si fueras un hombre hubieras seguido presentando telediarios"



Escario: "Sin duda"

"Porque la vida no es todo presentar, para mí no lo era. Pero dices, hombre, dame una explicación. ¿Era malo mi trabajo? Si se trata de renovar pues ya está...", señaló la comunicadora. "Pero siempre he pensado que... mujer, más cincuentona, un poco contestataria... Hacía cosas que a lo mejor no gustaban", sentenció con firmeza Escario.

"La forma de mantenerte a veces es esa, no dar problemas"

A la pregunta de, si de ser hombre, hubiese continuado presentando telediarios, María Escario respondió un rotundo "sin duda". "Si hubiera sido un hombre un poco sumiso, que no discute, que no cuestiona ciertas cosas... La forma de mantenerte muchas veces es esa, no dar problemas", esgrimió la antigua presentadora del Telediario, insistiendo en que su actitud subversiva en el ente la terminó condenando.

"Creo que la gente que hay ahora mismo es gente que pelea. Esa redacción de informativos es un tesoro. Cuando la gente critica a RTVE no saben lo que se pelea hasta una coma. Ahora no tanto, pero se ha hecho", terminó señalando Escario, rompiendo una lanza a favor del equipo con el que trabajó tantos años en TVE.